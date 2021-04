Adversara dura pentru Simona Halep in primul meci la Stuttgart: romanca e condusa cu 2-0 la meciurile directe | Cand va avea loc partida

Simona Halep nu are palmares pozitiv in fata primei adversare pe care o va infrunta la WTA 500 Stuttgart.

Simona Halep si-a aflat prima adversara pe care o va infrunta in turneul WTA 500 de la Stuttgart. Adversara romancei din turul 2 va fi Marketa Vondrousova din Republica Ceha, ocupanta locului 20 in clasamentul mondial.

In runda inaugurala, Vondrousova a trecut de Marie Bouzkova (56 WTA), scor 6-1, 7-6. Scorul meciurilor directe dintre Halep si Vondrousova este 0-2, cehoaica invingand-o de doua ori pe Simona in anul 2019. Ambele dueluri s-au incheiat dupa trei seturi.

In primul meci, desfasurat in optimile competitiei de la Indian Wells 2019, Vondrousova s-a impus, 6-2, 3-6, 6-2, in vreme ce al doilea meci s-a derulat pe zgura de la Roma, Marketa castigand cu revenire de scor, 2-6, 7-5, 6-3 in 16-imile intrecerii din capitala Italiei.

Marketa Vondrousova (21 de ani, 20 WTA) are un singur titlu WTA in palmares, adjudecat la Biel, in 2017. Cel mai bun rezultat inregistrat intr-un turneu de mare slem este finala jucata la Roland Garros in 2019, pierduta in favoarea australiencei Ashleigh Barty.

"Ma simt mult mai bine. Am inceput sa joc de 5-6 zile. Si acasa am jucat de cateva ori. Nu am avut dureri. Am venit aici, m-am antrenat de doua ori, nu am dureri. Dar la meci e altfel decat la antrenament si astept cu nerabdare sa vad cum ma simt la primul meci," a spus Simona Halep pentru Digi Sport.

"Aici aluneca terenul destul de mult. Faptul ca este in sala schimba un pic reperele jocului. Nu este suprafata mea favorita, dar am facut o semifinala aici, am avut meciuri bune in trecut. Am incredere ca am sansa mea, dar va fi dificil. Incerc sa joc cat se poate de bine si sper fara dureri," a adaugat numarul 3 WTA prefatand startul turneului din Germania.

Duelul dintre Simona Halep si Marketa Vondrousova se va desfasura joi, 22 aprilie. Ora de start va fi anuntata ulterior de organizatori.