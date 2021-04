"Cheia succesului? Nu mi-am antrenat serva, pentru ca m-a durut umarul!" :) Prima reactie a Simonei Halep dupa debutul convingator de la Stuttgart

Simona Halep a marturisit ca astepta cu nerabdare sa inceapa seria meciurilor la Stuttgart.

Simona Halep a debutat triumfator la turneul WTA 500 de la Stuttgart, inregistrand prima victorie in trei meciuri jucate impotriva cehoaicei Marketa Vondrousova (20 WTA), scor 6-1, 6-3.

In ciuda durerilor experimentate la nivelul umarului drept in ultimele saptamani, Halep a avut un randament impresionant, in mod special la serviciu; romanca a cedat un singur punct pe serviciul doi pe intreaga durata a confruntarii, iar acel punct cedat a venit in urma unei duble greseli - o performanta notabila, in conditiile in care Vondrousova este cunoscuta pentru abilitatile sale solide la retur.

"A fost un meci grozav! Am asteptat cateva zile sa joc meciul asta, am fost foarte motivata sa simt terenul si sa dau tot ce am mai bun. Simt ca am fost aproape de potentialul meu maxim. Am fost putin emotionata inainte de meci pentru ca am pierdut de doua ori cu ea, scurtele pe care le joaca sunt inselatoare; stiam ca va fi greu, dar stiam si la ce sa ma astept. Am fost mai agresiva decat in ultimele meciuri," a declarat Simona Halep in flash-interviul oferit pe teren, imediat dupa incheiere.

"Serva m-a ajutat mult. Cheia e ca nu am antrenat-o mult, pentru ca am fost accidentata la umar. Poate ca trebuie sa o las mai moale si sa servesc doar in timpul meciurilor," a adaugat, razand, Simona Halep, care a marturisit ca astepta cu nerabdare sa joace pe zgura: "Am asteptat meciul asta de sambata, e frumos sa fiu aici. Organizatorii fac o treaba buna, le multumesc ca l-au organizat in aceasta perioada dificila. E al saptelea an al meu eu aici si o sa revin cu fiecare ocazie," a completat Simona Halep.

In sferturile de finala, Halep asteapta replica invingatoarei meciului dintre Belinda Bencic si Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep earns her 1st win over Marketa Vondrousova with a decisive 61 63 win to open her #PorscheTennis campaign. Faces Bencic or Alexandrova in the quarterfinals. pic.twitter.com/FJwafbpBJj — WTA Insider (@WTA_insider) April 22, 2021