"La 16 ani am plecat de acasa, m-am mutat singura la Bucuresti. La junioare, adversarele se dadeau batute dupa un set!" | Simona Halep povesteste cum a fost tranzitia la senioare 

Simona Halep a explicat care este marea diferenta intre tenisul jucat la nivel de junioare si cel practicat la senioare.

Pentru a deveni jucatoare profesionista de tenis, Simona Halep si-a invins timiditatea si a luat hotararea de a-si lasa parintii in urma in timpul adolescentei. La doar 16 ani, imediat dupa castigarea Roland Garros-ului de junioare, Halep s-a mutat definitiv la Bucuresti, unde si-a inceput drumul catre performanta la cel mai inalt nivel al tenisului mondial.

"La 16 ani am castigat Roland Garros-ul de junioare si am devenit numarul 1 in lume, asa ca am decis ca vreau sa fac pasul inainte; nu voiam sa mai joc junioare. Pentru a face asta, a trebuit sa ma mut din Constanta la Bucuresti. Acolo gaseam mai multi jucatori cu care ma puteam antrena, alti antrenori, iar staff-ul era putin mai mare, deci aveam o sansa mai buna sa trec la nivelul profesionist. M-am mutat singura, fara familie, am stat intr-un internat sportiv impreuna cu multi alti atleti, dar in acea perioada nu eram prea deschisa, eram foarte timida si nu mi-am facut prea multi prieteni; aveam insa prietenii mei din tenis, iar antrenorii s-au purtat frumos cu mine. Nu a fost usor, dar cred ca aceasta experienta m-a facut mai puternica si mai rezistenta la momentele dificile," a afirmat Simona Halep intr-un interviu oferit legendei Chris Evert.

"Tranzitia de la junioare la senioare nu a fost prea usoara. Obisnuiam sa joc foarte bine un set, iar setul al doilea era mai usor de castigat, intrucat la junioare multe jucatoare se cam dadeau batute in timpul meciurilor. Impactul mare al tranzitiei a fost cand am vazut ca la senioare nimeni nu renunta, lupta pentru fiecare minge, iar, cu anii, am invatat ca trebuie sa fac si eu acelasi lucru," a adaugat numarul 3 WTA.

Simona Halep este cea mai titrata jucatoare de tenis din istoria Romaniei, avand doua titluri de Grand Slam, obtinute la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019, dar si 64 de saptamani petrecute in postura de lider WTA.