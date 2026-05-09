Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, în turul 3 al competiției, după un meci dramatic încheiat cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5.

Românca a avut nevoie de aproape două ore și jumătate pentru a obține primul succes din carieră în fața sportivei din Belarus.

Startul partidei a aparținut Arynei Sabalenka, care a controlat primul set și s-a impus cu 6-2.

În setul secund, Sabalenka a condus cu 2-0 și 3-2, însă Sorana a avut o serie impresionantă de patru game-uri consecutive și a trimis meciul în decisiv.

Ultimul set a fost un adevărat thriller. Cîrstea a început cu break, însă Sabalenka a revenit imediat.

Sorana s-a desprins la 4-2 și a servit pentru meci la 5-4, însă liderul WTA a reușit break-ul și a egalat situația.

Românca nu a cedat psihic, a făcut 6-5 și, la a doua șansă de a închide partida, a avut un game perfect pe serviciu.

În optimi, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial.

Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 79.510 euro şi 120 de puncte.