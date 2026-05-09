Sunderland - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă

Nou-promovata Sunderland a coborât în a doua jumătate a clasamentului din Premier League, după trei etape consecutive fără victorie, inclusiv două eșecuri cu nu mai puțin de 9 goluri încasate: 3-4 contra lui Aston Villa și 0-5 împotriva lui Nottingham Forest.

Aflată pe locul 12, cu 47 de puncte, Sunderland și-a îndeplinit de săptămâni bune obiectivul din acest sezon - salvarea de la retrogradare.

De partea cealaltă, Manchester United tocmai a obținut calificarea matematică în următoarea ediție de Liga Campionilor. "Diavolii" sunt pe 3, cu 64 de puncte, nu mai puțin de 12 peste a șasea clasată Brentford.

United are trei victorii consecutive în campionat. După 1-0 contra lui Chelsea și 2-1 împotriva lui Brentford, echipa condusă de Michael Carrick a câștigat și derby-ul cu Liverpool, din ultima rundă, scor 3-2.

Având în vedere parcursul foarte bun în calitate de interimar - medie de 2,29 puncte/meci după 14 partide - Michael Carrick (44 de ani) are șanse bune să fie pe banca echipei de pe Old Trafford și în sezonul următor.

În partida tur dintre Manchester United și Sunderland, "diavolii" s-au impus cu 2-0 după golurile lui Mount și Sesko.