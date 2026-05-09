Federația Iraniană de Fotbal a confirmat sâmbătă participarea selecționatei masculine la Campionatul Mondial programat între 11 iunie și 19 iulie. Decizia pune capăt speculațiilor apărute pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și vine după ce Canada a refuzat luna trecută accesul președintelui forului iranian la Congresul FIFA. Pentru a face deplasarea, Teheranul a cerut ca Statele Unite, Mexic și Canada să accepte un set strict de reguli.

„Vom participa cu siguranță la Cupa Mondială din 2026, dar țările gazdă trebuie să țină seama de preocupările noastre”, a transmis federația asiatică pe site-ul oficial.

Reprezentanții forului au subliniat că delegația va juca la turneu fără a face vreun compromis legat de credințele și cultura proprie. Mai mult, aceștia au menționat că „nicio putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiție pentru care s-a calificat pe merit”, potrivit news.ro.