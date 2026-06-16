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Trevoh Chalobah, fundaşul echipei Chelsea, a fost chemat în lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026, după ce Tino Livramento, fotbalistul lui Newcastle, a devenit indisponibil din cauza unei accidentări la gambă, informează Reuters.

Trevoh Chalobah, înlocuitorul lui Tino Livramento

Livramento, în vârstă de 23 de ani, a suferit accidentarea în timpul antrenamentului de duminică, iar o ecografie şi o evaluare medicală efectuate luni au confirmat că el nu poate juca la Mondial.

FIFA permite echipelor să facă modificări la lotul final de 26 de jucători cu până la 24 de ore înainte de primul meci din grupă, în caz de accidentări grave.

Anglia va debuta miercuri în Grupa L împotriva Croaţiei.

Chalobah se va deplasa la tabăra de bază a echipei din Kansas City, în timp ce restul lotului se va îndrepta spre Dallas pentru meciul de miercuri, a anunţat Federaţia engleză de fotbal (FA) într-un comunicat.

Situația lui Livramento era deja sub semnul întrebării

Locul lui Livramento era deja incert, după ce acesta a ratat ultimele cinci săptămâni ale sezonului intern din cauza unei probleme la coapsă într-un sezon plin de accidentări.

El a jucat doar 17 meciuri în Premier League pentru Newcastle, suferind două accidentări la genunchi care l-au făcut indisponibil timp de două luni, înainte ca o accidentare la ischiogambieri în ianuarie să-l facă indisponibil pentru 15 meciuri.

Livramento, debutat de Gareth Southgate

Livramento a debutat în echipa Angliei când aceasta era pregătită de Gareth Southgate, în noiembrie 2024, şi a jucat cinci meciuri sub conducerea lui Thomas Tuchel, fiind titular de două ori. El a intrat la pauză în meciul de pregătire câştigat cu 1-0 împotriva Noii Zeelande, dar nu a jucat în amicalul disputat ulterior împotriva Costa Ricăi.

Postul de fundaş dreapta era deja un motiv de îngrijorare pentru Anglia, Reece James fiind şi el afectat de probleme fizice, după un sezon marcat de accidentări. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a ratat nouă meciuri pentru Chelsea spre sfârşitul stagiunii din cauza unei probleme la ischiogambieri.

Djed Spence şi Ezri Konsa sunt, de asemenea, opţiuni pentru acest post. Spence, care poate evolua pe ambele flancuri, a jucat de şase ori sub comanda lui Tuchel, în timp ce Konsa, care este în primul rând fundaş central, are 11 selecţii, dintre care nouă ca titular.

Chalobah nu a mai jucat pentru Anglia de când a participat la un amical împotriva Senegalului în iunie 2025, deşi a fost pe banca de rezerve la mai multe meciuri de calificare la Cupa Mondială sub conducerea lui Tuchel.

Un jucător accidentat trebuie înlocuit de cineva de pe lista provizorie de până la 55 de jucători, anunţată înainte de turneul final.

Agerpres