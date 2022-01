Mats Wilander nu s-a mai abținut când a fost întrebat de Novak Djokovic

Novak Djokovic a fost interzis trei ani în Australia după ce viza sa i-a fost anulată, iar valul reacțiilor în privința scandalului din Melbourne nu încetează.

Novak Djokovic, analizat de Mats Wilander

Nume mari ale tenisului își spun opinia despre felul în care autoritățile de la Antipozi au tratat subiectul și încearcă să anticipeze ce se va întâmpla cu sârbul lider mondial.

Mats Wilander, fost lider mondial și de șapte ori campion de GS, e acum comentator pentru Eurosport. Considerat o voce puternică în sportul alb, suedezul care a fost invitat și la București, în urmă cu mai bine de un deceniu, ca 'special guest star' la Țiriac-Năstase Trophy, consideră că australienii au luat decizia corectă.

Wilander e amic cu Nole însă a analizat cazul cu luciditate și și-a păstrat neutralitatea.

„Dacă eu cred că este corect? Ei bine, cred că este corect – milioane de oameni au murit din cauza COVID în întreaga lume!

Australia a decis să intre în izolare totală de cele mai multe ori, australienii au suferit atât psihic, cât și fizic, bineînțeles, ca toți ceilalți, așa că cred că până la urmă Novak a încercat tot ce a putut și cred că a fost foarte greu să revină", a spus Mats Wilander, potrivit Tennis365.com.

Novak Djokovic a plecat din Australia în Dubai

Novak Djokovic a ajuns luni dimineață la Dubai, după ce a fost expulzat din Australia, în urma anulării vizei sale de către autorităţile din această ţară. Deși presa din toată lumea anticipa că se va întoarce la Belgrad, Nole a ales, deocamdată, Dubai.

Novak Djokovic a câștigat de nouă ori turneul de la Melbourne, primul Grand Slam al anului. Citiți AICI tot filmul evenimentelor.

