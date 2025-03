Marius Comănescu a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, în cadrul căreia a numit cea mai plăcută amintire din cariera sa de tenismen.

Fost antrenor al multor nume importante în istoria recentă a tenisului românesc, printre care Sorana Cîrstea, Răzvan Sabău sau Irina Begu, Marius Comănescu și-a amintit de un episod în care a reușit o victorie neașteptată în fața mai bine cotatului Goran Prpic.

Marius Comănescu: „A fost un meci în care mi-a ieșit tot ce se putea în tenis, inclusiv passing shot din întoarcere și tot felul de trăznăi.”

Povestindu-și cea mai plăcută amintire din cariera de jucător, Marius Comănescu a identificat-o, spunând:

„A fost atunci când am putut să ajut echipa României de Balcaniadă. Am jucat în Iugoslavia - Serbia de astăzi - și, fiind alături de Segărceanu, de Gîrzu, de Vanță, am nimerit cu cel mai important.



Ivanisevic era încă puști, deși juca foarte bine. Am nimerit cu Goran Prpic, care, ulterior, s-a dus până în primii douăzeci din lume.



În vremea aceea, Prpic nu prea pierdea acasă, la Cupa Davis, bătea toți jucătorii.



Era deja în preambulul rezultatelor bune. Nu prea vrea nimeni să joace cu el.



Goran Prpic, fost număr 16 ATP, în 1991



Am nimerit eu și l-am bătut. A fost un meci în care mi-a ieșit tot ce se putea în tenis, inclusiv passing shot din întoarcere și tot felul de trăznăi.



Și el le ține minte. Ne-am mai întâlnit pe circuit, pentru că și el a antrenat fete, băieți, și tot timpul mi-a mai spus: 'băi, m-ai nenorocit. M-ai bătut la mine acasă. Trebuia să câștig Balcaniada aia și m-au băgat ăia în ședință Le-ai făcut culoar celorlalți.'



Glumim pe tema asta. După care, bineînțeles, a câștigat Segărceanu, care era cel mai valoros dintre noi și am pus și eu umărul la acea victorie și la clasarea pe locul întâi. Am câștigat Balcaniada ca echipă, prin rezultatele tuturor,” a povestit Marius Comănescu, în exclusivitate pentru SPORT.RO.