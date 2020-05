"Mai bine cu restrictii decat morti. Sa nu exageram, ca sa nu ne infectam toti ca fraierii" | Ilie Nastase indeamna la precautie incepand cu 15 mai 

Ilie Nastase indeamna la mentinerea nivelului ridicat de precautie si dupa incheierea starii de urgenta.

Trecut prin cinci mariaje esuate, Ilie Nastase a ajuns la varsta de 73 de ani sa fie rezervat din punctul de vedere al asumarii riscurilor inutile. Cvintuplul campion de Grand Slam a afirmat ca isi va pastra obiceiul de a se spala pe maini in nenumarate randuri zilnic si considera ca vietile oamenilor nu trebuie riscate cu pretul reluarii competitiilor sportive.

"Nu stiu ce voi face pe 15 mai, voi fi mai rezervat. Am vazut ca ni se cere sa fim rezervati in continuare. E greu pentru toata lumea, mai ales cand esti obisnuit cu o viata libera. Mai bine cu restrictii, decat pe lumea ailalta. Sa nu exageram, ca sa nu ne infectam toti ca fraierii. Macar sa invatam de la ce s-a intamplat in celelalte tari," a declarat Ilie Nastase, potrivit Digi.

"Am vazut ca tenisul se va relua fara spectatori, fara copii de mingi. Va fi straniu. Si cand eram copil primeam mingile de la cei mai mici decat mine. Mi se pare putin straniu, dar trebuie sa ne acomodam la toate restrictiile. Nu avem incotro! Ne-au invatat ceva regulile astea, eu ma spal intr-o zi de zeci de ori pe maini, chiar de sute de ori. Pandemia va trece, dar asta va ramane," a mai spus Ilie "Nasty" Nastase.

"Nu ar trebui sa ne grabim cu reluarea competitiilor. Oamenii sunt dornici sa vada fotbal, tenis, orice sport. Dar viata e mai importanta decat sa castigi un meci de fotbal sau un meci de tenis", a completat Nastase, campion la US Open in proba de simplu, editia 1972.