Un sistem de ultima generatie ii va permite lui Darren Cahill SA O SPIONEZE pe Simona Halep la antrenamente dupa 15 mai: "Abia astept!"

Autoizolat la Adelaide, Darren Cahill nu a avut oportunitatea de a o antrena pe Simona Halep in ultimele doua luni, oferindu-i numarului 2 WTA indicatii doar prin conversatii audio-video. Odata cu incheierea starii de urgenta in 15 mai, Simona Halep va putea reveni pe terenul de tenis, incheind cea mai lunga perioada a vietii sale in care nu a atins racheta de tenis.

Din acest motiv, Halep va reincepe treptat programul normal al antrenamentelor, alaturi de Artemon Apostu-Efremov, dar datorita unui aparat de ultima generatie Simona va putea fi ghidata in direct si de tehnicianul de la Antipozi, Darren Cahill.

"Abia astept sa punem noul sistem Play Sight in folosinta. Vom trimite un set in Romania Simonei Halep, astfel incat sa ii pot urmari in direct sesiunile de antrenament pentru a-l putea ajuta pe Arti (n.r. antrenorul roman al Simonei, Artemon Apostu-Efremov). Conectam sportul prin tehnologie pentru a face lumea mai mica si mai buna," a scris Darren Cahill pe Twitter.

Circuitul WTA este suspendat oficial pana la data de 13 iulie, dar personalitati importante din tenis, precum Boris Becker si chiar Simona Halep sunt sceptice cu privire la sansele de reluare a competitiilor la data mentionata.

Can’t wait to put the new @PlaySight GO system to use. We are sending a GO system to @Simona_Halep in Romania so I can watch practice sessions live and help coach with Arti. Connecting sport through technology to make the world smaller and better. pic.twitter.com/OPERD3uKo0