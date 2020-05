Nemaiauzit! Boris Becker a luat-o tare pe Simona Halep: cu ce a surprins-o pe campioana de la Wimbledon

Simona Halep a fost luata prin surprindere de conversatia inceputa de Boris Becker in limba romana.

De dragul prezentei Simonei Halep in "Vodcastul Legendelor Tenisului", Boris Becker si-a reexersat abilitatile in limba romana, prafuite inca de la mijlocul anilor '80, vreme in care fostul tenismen german isi incepea cariera, iar Ilie Nastase si-o incheia.

"Ce faci?," a intrebat-o Boris Becker pe Simona, dand tonul conversatiei in limba romana. Surprinsa, Halep a raspuns, razand: "Bine, tu?", iar Becker a mai intrebat-o: "Vorbesti romaneste?", replica apreciata de numarul 2 WTA, care l-a laudat pe triplul campion de la Wimbledon pentru prestatia sa lingvistica.

"Si cam atat. Mai stiu cateva injuraturi doar. Tiriac (n.r. Ion Tiriac) n-a fost un profesor prea bun; iar Nastase (n.r. Ilie Nastase) a fost si mai rau. Ilie nu poate incheia nicio propozitie fara sa injure," a mai spus pentru Eurosport Boris Becker, de sase ori campion in turneele de Grand Slam in perioada 1985-1996.

Este a doua oara cand Simona Halep participa la "Vodcastul Legendelor Tenisului", iar in acest ultim episod jucatoarea nascuta la Constanta a avut sansa rara de a vorbi cu idolul copilariei sale, belgianca Justine Henin.