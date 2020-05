Simona Halep, intr-un TOP IMPRESIONANT al WTA! Reusitele romancei din ultimele 10 ani o claseaza intr-o companie selecta

Din articol TOP 20 puncte WTA in perioada 2010 - 2020

Simona Halep este una dintre cele mai constante jucatoare de tenis din lume.

Simona Halep nu a mai parasit top 10 WTA din anul 2014 si se claseaza pe locul 3 la capitolul celor mai multe puncte WTA acumulate in ultimii 10 ani.

Romanca este devansata de Serena Williams si Petre Kvitova.

Americanca este in fruntea clasamentului cu 66.000 de puncte acumulate in perioada 2010 - 2020, in timp ce jucatoarea din Cehia are putin peste 46.000 de puncte in acest interval.

Simona Halep, invingatoare la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019, este pe locul trei cu 44.500 de puncte.

1. Serena Williams (SUA) 66.308 puncte

2. Petra Kvitova (Cehia) 46.385 puncte

3. Simona Halep (Romania) 44.590 puncte

4. Angelique Kerber (Germania) 41.090

5. Victoria Azarenka (Belarus) 39.235

6. Karolina Pliskova (Cehia) 30.207

7. Samantha Stosur (Australia) 27.461

8. Elina Svitolina (Ucraina) 26.164

9. Garbine Muguruza (Spania) 26.056

10. Venus Williams (SUA) 24.641

11. Sara Errani (Italia) 21.790

12. Svetlana Kuznetova (Rusia) 20.974

13. Carla Suarez Navarro (Spania) 20.932

14. Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 20.662

15. Sloane Stephens (SUA) 20.000

16. Madison Keys (SUA) 19.052

17. Julia Goerges (Germania) 18.296

18. Kiki Bertens (Olanda) 17.503

19. Andrea Petkovic (Germania) 17.235

20. Ashleigh Barty (Australia) 16.004