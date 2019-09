"Ma pot imbraca acum, chiar daca inca simt durere"! Nadal, declaratie fabuloasa dupa castigarea US OPEN 2019! Ce spune sportivul spaniol

Rafael Nadal a bifat la US Open 2019 cel de-al 19-lea titlu de campion de mare slem al carierei, dar acesta nu a venit fara sacrificii.

Conform tenismenului spaniol, crampele musculare pe care le-a suferit ca rezultat al finalei de 4 ore si 51 de minute de joc l-au pus in cateva situatii mai mult decat incomode.

Rafael Nadal: "Am trait cateva ore foarte dure, din cauza crampelor. Ma pot imbraca acum, chiar daca inca simt durere”

"A fost cu siguranta una dintre cele mai emotionante victorii ale mele. Castigasem 3 US Open-uri, dar in 2008 nu aveam nimic (n.r. niciun alt Grand Slam exceptand Roland Garros) inaintea turneului de la Wimbledon. Am castigat o singura data Australian Open, in 2009, performanta speciala acum cand ma gandesc la acel meci dramatic cu Fernando Verdasco” (n.r. in semifinalele AO 2009),” a spus campionul de la Roland Garros 2019.

"De asemenea, finala pe care am pierdut-o cu Novak Djokovic in Australia (n.r. in 2012) a fost si mai dramatica decat finala cu Medvedev. Dar aceasta finala (n.r. US Open 2019) a fost una din cele mai bune, in mod special tinand cont de cursul evenimentelor. Am avut meciul sub control, apoi m-am zbatut din greu pentru victorie,” a adaugat cvadruplul campion de la US Open.

"Mi-as dori sa o revad, este un meci pe care trebuie sa-l revad. Au fost multe momente cu tenis de nivel inalt. Cand voi fi mai bine recuperat din punct de vedere mental, voi putea analiza mai bine lucrurile”, a mai spus Rafa, care va face echipa cu Roger Federer la Cupa Laver in aceasta saptamana.

"In setul 5, la 0-1 si 15-40, Medvedev nu rata nicio minge si stiam ca serviciul meu va fi cheia acelui set” a conchis Rafa Nadal, numarul 2 ATP.