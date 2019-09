Nadal, in conflict cu antrenorul sau dupa ce a castigat US Open: "Cred ca mi-am atins varful de forma!"

Declaratii contradictorii intre Rafael Nadal si antrenorul sau, Carlos Moya.

Antrenorul campionului US Open 2019 le-a trimis un avertisment lui Novak Djokovic si Roger Federer, spunand ca varful de forma al lui Rafa nu a fost atins inca, in conditiile in care Nadal a castigat in acest an 2 turnee de mare slem si a ajuns cel putin in semifinale la toate cele 4 competitii majore ale anului.

Carlos Moya: „Cred ca Rafa nu si-a atins inca varful de forma.”

„Cred ca Rafa nu si-a atins inca maximumul de potential, au fost doar cateva turnee si meciuri in care a jucat la cel mai inalt nivel. Exista in continuare loc de imbunatatire si ajustare. Vom continua sa muncim la asta, astfel incat nimeni sa nu aiba vreo indoiala cu privire la asta,” a spus Carlos Moya pentru Radio SER. "

Rafael Nadal i-a raspuns public antrenorului sau, cu o afirmatie care contrasteaza curajul poate nerealistic al lui Moya. „Cred ca maximumul de potential l-am atins. Faptul ca voi continua sa imi imbunatatesc jocul este ceva pentru care lucrez in fiecare zi,” a spus Rafa.

Rafael Nadal: „Cred ca varful de forma l-am atins deja.”

„Ma voi antrena cu iluzia de a deveni mai bun, eu nu concep sa ma duc la antrenament doar de dragul de a ma duce la antrenament. Concep antrenamentul cu iluzia de a ma imbunatati, care a fost mereu scopul meu suprem,” a completat Rafael Nadal ca replica la spusele care pot fi interpretate cu o doza de aroganta de catre fanii lui Roger Federer si ai lui Novak Djokovic.

Carlos Moya este antrenorul lui Rafael Nadal din 2016. In ultimii 4 ani, Rafa a castigat 5 titluri de Grand Slam, dintre care 3 la Paris.