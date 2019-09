Rafael Nadal a dus trofeul US Open in Spania: "Sunt obosit" Despre ce jucator spune ca a fost cel mai bun vara asta

Rafael Nadal s-a intors la Mallorca pentru a sarbatori victoria de la Flushing Meadows alaturi de prieteni si de familie. Ibericul a acordat marti un interviu pentru un post de radio spaniol, admitandu-si starea de oboseala.

"Sunt obosit. Adevarul e ca nu sunt inca recuperat complet. Am facut putina recuperare si imi redobandesc puterea putin cate putin,” a spus Rafa Nadal.



Rafael Nadal despre adversarul sau din finala US Open: „A fost cel mai bun jucator in aceasta vara.”



„A fost cel mai bun jucator in aceasta vara, este numarul 4 si tenismenul care a facut cele mai multe progrese recent,” a declarat Rafa Nadal despre Daniil Medvedev pentru RTVE.



Intrebat cu privire la sursa motivatiei lui Federer de a continua sa joace la 38 de ani, Rafael Nadal nu a fost de acord cu Mats Wilander, care a spus ca elvetianul ar juca pentru a se asigura ca nu va fi intrecut de Rafa ori Novak la numarul titlurilor de mare slem castigate.



„Eu cred ca Roger Federer joaca pentru ca ii place sa joace. Abia mai apoi il motiveaza competitia, iar uitandu-te la cariera lui, poti sa spui ca este cel mai bun si ca i-ar placea sa isi incheie cariera avand in palmares cele mai multe Grand Slam-uri. In fine, acestea sunt lucruri pe care timpul le va decide,” a concluzionat Rafael Nadal.



Rafael Nadal ocupa locul al doilea in clasamentul ATP si are sanse mari sa termine anul pe locul intai, dupa ce Novak Djokovic a luat decizia de a se opera la umarul stang, ca urmare a durerilor suferite in ultimele saptamani.



Rafa Nadal a ajuns duminica trecuta la titlul de Grand Slam cu numarul 19 in cariera, dupa ce a trecut in 5 seturi de Daniil Medvedev.