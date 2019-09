Roger Federer vs. Rafael Nadal pe "Santiago Bernabeu" in 2020? Reactia oficiala a lui Florentino Perez: "Vrem sa doboram recordul"

Presedintele Real Madrid, Florentino Perez a facut o noua dezvaluire cu privire la un viitor potential meci intre Rafael Nadal si Roger Federer pe Stadionul Santiago Bernabeu.

Perez doreste sa organizeze acest eveniment pe arena echipei sale. Un posibil duel Rafa vs. Roger pe Bernabeu ar insemna doborarea recordului de asistenta la un meci de tenis, care momentan este de 27,432 de spectatori. Recordul a fost stabilit la Lille, in Franta, pe Stadionul Pierre-Mauroy.

Rafa Nadal vs. Roger Federer pe Santiago Bernabeu in 2020?

Conform presedintelui clubului Real Madrid, punerea la cale a unui eveniment Rafa vs. Roger pe Bernabeu a fost facuta de mai multe ori in trecut, dar nu s-a finalizat cu succes din cauza faptului ca unul dintre jucatori fie era accidentat, fie nu putea juca, din varii motive.

„Am incercat de multe ori sa doboram Recordul Guinness, dar vestea buna e ca inca avem timp, vazand ca ei doi vor sa continue sa joace pentru mult timp de acum incolo”, a spus Perez pentru AS.

Fan Real Madrid, Rafa Nadal va face echipa cu Roger Federer la Cupa Laver saptamana viitoare intr-o competitie amicala care pune laolalta echipe reprezentative ale fiecarui continent.

Meci caritabil intre Roger Federer si Rafael Nadal la Cape Town, in februarie 2020

Pana la doborarea recordului pe Bernabeu, Roger si Rafa vor juca un alt meci amical pe Stadionul din Cape Town, Africa de Sud in februarie 2020.

„Acest meci in Africa este un vis devenit realitate,” a spus Federer.

„Voi juca in tara de origine a mamei mele impotriva celui mai mare rival al meu si, totodata, prieten, Rafa Nadal. Impartim nu doar dragostea pentru tenis, ci si pentru cauza buna de a oferi copiilor un inceput mai bun in viata si in educatie. Ma simt privilegiat sa fiu alaturi de alti filantropisti in cautarea de a distra milioane de oameni pe stadion si in fata televizoarelor. Va fi un moment unic pentru mine si pentru familia mea”, a completat Roger Federer.

„Roger si cu mine am impartit atat de multe momente magice pe teren si in afara lui. Sa calatoresc cu el la Cape Town si sa joc spre beneficiul copiilor nevoiasi este ceva care ma incanta foarte mult. Va fi prima mea vizita acolo cu Roger ca ghid – sigur va fi distractiv”, a declarat Rafael Nadal.