Mesajul Simonei Halep pentru Ashleigh Barty, dupa ce si-a pierdut statutul de campioana en-titre a turneului de la Wimbledon! Cate locuri va cadea romanca in clasamentul WTA

Simona Halep si Darren Cahill au felicitat-o pe Ashleigh Barty dupa victoria obtinuta in finala Wimbledon 2021.

Simpatizanti ai australiencei Ashleigh Barty, Simona Halep si Darren Cahill au fost rapizi in a o felicita pe jucatoarea de la Antipozi dupa victoria obtinuta in finala turneului de la Wimbledon in defavoarea Karolinei Pliskova, scor 6-3, 6-7, 6-3.

"Nu as putea fi mai fericita de atat pentru tine, Ashleigh Barty! Felicitari pentru titlul castigat la Wimbledon si iti doresc sa te bucuri de fiecare secunda," a fost mesajul scris de Simona Halep la doar cateva minute de la incheierea finalei.

Desi calculele dinaintea turneului de la Wimbledon indicau o probabilitate notabila ca Simona Halep sa iasa din top 10 WTA pentru prima oara de cand a intrat intre cele mai bune zece jucatoare ale lumii - ianuarie 2014 -, Simona Halep a cazut doar 6 pozitii si va incepe saptamana 12-18 iulie pe locul al noualea in ierarhia mondiala.

Simona Halep, care nu a mai jucat un meci oficial din 12 mai va cadea de pe locul 3 pana pe a noua pozitie

"Felicitari, Ash! Esti o campioana atat pe teren, cat si in afara lui," i-a transmis conationalul Darren Cahill, tehnician al Simonei Halep.

La fel ca Simona Halep, Ashleigh Barty are doua titluri de Grand Slam in palmares. Ambele jucatoare si-au trecut in cont prima victorie de calibru de mare slem la Roland Garros - Simona Halep in 2018, Ashleigh Barty in 2019 -, succedata de un triumf la Wimbledon la editiile 2019, respectiv 2021.

Emulating Pat Cash's climb to the players' box, compatriot @AshBarty continues the tradition as #Wimbledon champion ???????? pic.twitter.com/EdQh7rryeR — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021