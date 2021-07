A castigat Ashleigh Barty Wimbledonul accidentata? "Era o accidentare de doua luni, echipa nu mi-a spus! A fost un miracol sa pot juca!"

Ashleigh Barty ar fi castigat turneul de la Wimbledon fiind accidentata, conform anuntului-soc facut dupa incheierea finalei.

Victoria australiencei Ashleigh Barty in editia 2021 a turneului de la Wimbledon a devenit un miracol, dupa dezvaluirile facute de liderul WTA la conferinta de presa organizata dupa incheierea finalei. Barty le-a spus jurnalistilor ca echipa sa nu i-a spus tot adevarul despre accidentarea suferita la sold la Roland Garros, pentru care ar fi trebuit sa stea departe de terenurile de tenis timp de doua luni.

"Doar vorbind cu echipa mea dupa ce am iesit de pe teren mi-am dat seama ca tineau multe informatii doar pentru ei si nu mi-au spus despre sansele de a castiga acest turneu. A fost un miracol ca am putut sa joc Wimbledon dupa accidentare. Nu mi-au spus prea multe din informatiile pe care le-au primit din partea specialistilor. Nu au fost prea multi radiologisti in Australia care mi-au vazut accidentarea.

Era vorba despre o accidentare de doua luni, iar sa joc aici la Wimbledon nu e nimic mai putin decat un miracol. Sa fi jucat fara durere a fost incredibil; e amuzant, uneori stelele se aliniaza, poti sa gandi pozitiv, poti planifica," a adaugat Ashleigh Barty, care s-a retras in turul 2 la Roland Garros din cauza accidentarii la sold, noteaza Tennis Head.

Ashleigh Barty este prima jucatoare australiana care se impune in proba feminina a turneului de la Wimbledon de la Evonne Goolagong, care semna victoria suprema pe iarba londoneza in 1980.