„M-a certat, după care a început să plângă!” Scene ireale la Roland Garros: Gabriela Ruse, iritată de atitudinea partenerei Marta Kostyuk

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au cedat în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, în turneul de la Roland Garros, scor 7-6, 2-6, 7-5, în fața echipei americane alcătuite din Madison Keys și Taylor Townsend.

Ruse și Kostyuk au condus cu 2-0 și 4-2 în setul decisiv, dar au cedat avantajul break-ului și au ratat ocazia rarisimă de a juca o semifinală de Grand Slam.

Gabriela Ruse: „M-am enervat pentru că partenera a început să mă certe.”

„Sunt mândră de ce am reușit săptămâna asta, chiar dacă n-am jucat cel mai bun tenis al meu, nici la simplu, nici la dublu. Acum mă simt foarte epuizată și am nevoie de câteva zile libere. M-am forțat, în primul rând mental, să rămân concentrată două săptămâni aici. O să iau o pauză.

M-am enervat pentru că partenera a început să mă certe. Ne-a fost frică de victorie! Primul set trebuie să fie clar al nostru, am condus și în tiebreak, 3-0 nu știu 5-3, dar ne-am precipitat mult și nu cred că era cazul. Era clar, la noi era cheia, nu la adversare. Adversarele nu erau mai bune ca noi, dar am o vorbă: Ne-am bătut singure!

„Au fost cele mai slabe jucătoare cu care am jucat în turneul ăsta.”

Au fost cele mai slabe jucătoare cu care am jucat în turneul ăsta. Cred că ne-am dorit foarte mult să câștigăm, eu știam la un moment dat că nu o să reușim, pentru că Marta era foarte nervoasă și emoționată și nu am reușit nici eu să o liniștesc. Marta, fiind mai mică, poate e normal să fie mai emotivă. Eu i-am zis, chiar am încercat să o calmez și să o liniștesc.

Eu m-am enervat puțin, pentru că am simțit că începuse ea să mă certe pe mine! Si atunci, cumva, i-am spus se liniștească, că dacă ajungem ca noi două să ne certăm nu o să mai reușim să formăm echipa și să putem face ceva! Apoi, și-a dat seama că a greșit față de mine și chiar pe bancă a început să plângă.

Pentru mine, meciul ar fi trebuit să se termine în două seturi dacă noi reușeam să ne liniștim. Eu consider că ne-a fost frică de victorie sau ne-am dorit-o foarte mult! La 4-2, ea plângea! Am încercat să o liniștesc, dar nu am găsit soluția.

Îmi pare rău că am fost aproape să jucăm prima noastră semifinală la un Grand Slam, dar cred că și pentru mine, și pentru ea, este o lecție și mergem mai departe. Ea este jucătoare foarte bună, cu siguranță vom mai juca împreună", a spus Gabriela Ruse, pentru ProSport.