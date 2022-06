Nadal - Djokovic, meciul care a început în mai și s-a terminat în iunie: cele mai bune glume despre durata partidei de la Paris

Sfertul de finală al ediției 2022 a turneului de la Roland Garros dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic a fost a 59-a întâlnire directă între cei mai buni tenismeni ai ultimului deceniu în ATP.

Victoria obținută de Rafael Nadal în patru seturi, după 4 ore și 12 minute le-a oferit fanilor tenisului prilejul de a face glume pe seama duratei lungi a partidei, pline cu schimburi de mingi interminabile și raliuri care au tăiat respirațiile (tele)spectatorilor.

„O să-mi pun alarma la 6, ca să urmăresc ultimul game,” a scris un fan al tenisului pe Twitter, în contextul în care ultimul set a început la minute bune după miezul nopții.

„Nu-mi amintesc cum era viața mea înainte ca meciul ăsta să înceapă,” au scris cei de la The Tennis Podcast.

„Până se termină meciul va fi lansat Avatar 2,” a scris o urmăritoare a partidei.

„S-ar putea să joace până răsare Soarele,” a scris un alt telespectator încântat, în timp ce pe contul oficial Roland Garros a fost publicat mesajul: „A început în mai și s-a terminat în iunie.”

