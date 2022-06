Reacția lui Rafael Nadal, după a 8-a victorie în 10 meciuri cu Novak Djokovic la Roland Garros: „Nu am câștigat nimic”

Rafael Nadal s-a calificat pentru a 15-a oară în semifinalele turneului de la Roland Garros, ca urmare a victoriei cu numărul 29 semnate în detrimentul rivalului Novak Djokovic.

6-2, 4-6, 6-2, 7-6 a fost scorul partidei derulate timp de 4 ore și 12 minute pe Arena Philippe-Chatrier, sesiune de seară încheiată cu un interviu în care Rafael Nadal le-a mulțumit în repetate rânduri spectatorilor pentru susținerea și dragostea manifestate față de el.

În discuția cu Marion Bartoli, care i-a cerut spaniolului să își prelungească seria participărilor la Paris, Nadal a răspuns cu ezitare, spunând că nu poate să promită viitoare prezențe la Roland Garros.

Rafael Nadal, reticent la promisiuni de longevitate: „Ce vă pot promite e că voi juca semifinala.”

„A fost o noapte emoționantă pentru mine. Continui să joc pentru nopți ca aceasta. Dar e doar un sfert de finală, nu am câștigat nimic, ci doar mi-am dat șansa unui nou meci.

Să joc încă o semifinală de Roland Garros înseamnă mult pentru mine. Dacă nu voi juca bine sau dacă voi pierde semifinala nu va fi pentru că nu voi fi concentrat.

Publicul a fost uimitor, încă de la începutul turneului. Probabil că știu că nu o să mai fiu în preajmă de prea multe ori.

Sentimentul de a juca în cel mai important loc din cariera mea e dificil de descris. Nu le pot mulțumi suficient parizienilor pentru că m-au făcut să mă simt așa. A fost una dintre nopțile de neuitat, așa că vă mulțumesc tuturor,” a spus Rafael Nadal în conferința de presă.

Nothing but respect from @RafaelNadal. ???? After his quarter-final win over Novak Djokovic, the Spaniard gave his opinion on the Big Three of men's tennis.#RolandGarros pic.twitter.com/dZbReGItAR — Tennis Channel International (@TennisChanneli) June 1, 2022

"It was a very emotional night" -- @RafaelNadal on his four-set win over Novak Djokovic:#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022

Novak Djokovic: „Felicitări lui Rafa și echipei sale. O victorie meritată, nu încape îndoială.”

„Felicitări lui Nadal. A fost jucătorul mai bun în momentele importante. A început foarte bine. Eu am început mai slab, dar am căpătat formă revenind de la 6-2, 3-0. Am reușit să câștig setul doi și m-am gândit că am revenit în meci, dar apoi a jucat 2-3 game-uri fantastice, la începutul setului trei.

Rafa a putut să-și ducă tenisul la un alt nivel la începuturile seturilor, cu excepția celui de-al patrulea. Am avut șansele mele, mingile de set din setul patru. O lovitură sau două mă puteau conduce în setul decisiv, unde ar fi devenit un meci deschis.

Dar a arătat de ce e un campion adevărat, reușind să își păstreze concentrarea în momentele dificile. Felicitări lui și echipei sale, nu încape îndoială că a meritat victoria,” a spus Novak Djokovic, în fața jurnaliștilor.