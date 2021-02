PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa victoria cu Laura Siegemund: "Sa castig Australian Open e unul dintre cele mai mari obiective ale mele!

Gippsland Trophy: Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala fara sa piarda niciun set.

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne, dupa ce a trecut in minimum de seturi, scor 6-2, 6-4 de Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA). Maine, Halep se va duela cu Ekaterina Alexandrova (33 WTA) pentru un loc in semifinalele turneului.

"Sunt foarte fericita cu victoria mea de azi, de fapt cu ambele succese, plus cel din proba de dublu. Sunt bucuroasa sa fiu din nou aici, a trecut mult timp de cand nu am mai jucat un meci oficial, din octombrie anul trecut. Apreciez munca tuturor celor care au facut posibile aceste competitii, stiu cat de dificil este si va multumesc," a declarat Simona Halep imediat dupa victoria de astazi.

"Sa castig Australian Open e unul dintre cele mai mari obiective ale mele, nu va fi usor, dar trebuie sa am incredere si sa muncesc in fiecare zi pentru a crede in sansa mea," a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon in cadrul interviului oferit pe teren.

Intrebata care este secretul succesului sau, Simona Halep a raspuns: "Nu stiu, Darren, care e secretul? Cred ca ma intelege destul de bine. Intelege tot ce simt pe teren, lucrurile de care am nevoie inainte de meciuri; comunicarea e factorul-cheie, Darren e un tip cu tact si dur in acelasi timp. Ii multumesc ca sta alaturi de mine," a mai spus Halep.

Mai tarziu, Simona Halep va intra din nou pe teren, in proba de dublu, alaturi de Daria Gavrilova. Cele doua le vor avea ca oponente pe Barbora Strycova si Gabriela Dabrowski.