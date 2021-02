FOTOGRAFIA MOMENTULUI: Ipostaza incredibila in care organizatorii Australian Open i-au surprins pe Simona Halep si Toni Iuruc 

Simona Halep a fost surprinsa in ipostaze memorabile alaturi de iubitul sau, Toni Iuruc de catre organizatorii Openului Australian.

Inaintea meciului din optimile Gippsland Trophy, pe care l-a castigat in defavoarea germancei Laura Siegemund, scor 6-2, 6-4, Simona Halep a fost fotografiata jucandu-se cu tubul cu spray de protectie solara, spre amuzamentul antrenorului sau, Darren Cahill.

Intr-una dintre fotografii, Halep este surprinsa pulverizandu-i in ochi lui Toni Iuruc, acesta aratandu-se vizibil deranjat de spray.

Halep va juca maine in sferturile de finala ale competitiei impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, numar 33 WTA. Cele doua s-au mai intalnit de doua ori pana acum, scorul intalnirilor directe fiind egal.

Ready for some fun in the sun ???????????? @Simona_Halep #AusOpen pic.twitter.com/dgbEaDK4Lo