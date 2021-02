Genul programului: comedie, cu Simona Halep si Darren Cahill! :) "Darren, care e secretul succesului nostru? Berea!" 

Simona Halep si Darren Cahill au fost protagonistii unui moment de mare amuzament la Melbourne. Totul s-a intamplat in timpul interviului oferit pe teren de catre numarul 2 WTA, imediat dupa incheierea partidei castigate in fata germancei Laura Siegemund, scor 6-2, 6-4.

Intrebata care este secretul succesului sau, Simona Halep a raspuns: "Nu stiu, Darren, care e secretul?", moment in care camerele de luat vederi s-au indreptat catre Darren Cahill, care a mimat ducerea paharului la gura si a spus: "Berea!", amuzandu-se de situatie.

