"Bai, dar nu pot sa dau un rever!" | Simona Halep s-a enervat CUMPLIT in primul meci al sezonului: ce anume i-a provocat aceasta reactie

Simona Halep a avut o reactie nervoasa in al doilea set al meciului cu Potapova.

Simona Halep a fost multumita cu victoria obtinuta in primul meci oficial al anului, incheiat cu scorul de 6-4, 6-4 in fata Anastasiei Potapova, dar perfectionismul numarului 2 WTA a produs o noua reactie nervoasa pe teren.

La jumatatea setului doi, Simona Halep a pierdut un schimb de mingi lung, gresind un slice de rever din pozitie defensiva, iar acest lucru a facut-o pe campioana en-titre de la Wimbledon sa se critice cu voce tare: "Bai, dar nu pot sa dau un rever!", noteaza Digi.

Spre finalul meciului, Simona Halep a facut, mai apoi, diferenta cu backhand-ul, facand break la 4-4 si adjudecandu-si calificarea dupa o ora si 22 de minute de joc.

Pentru primul succes bifat in 2021, Simona Halep va incasa un cec in valoare de 5500 de dolari si un total de 55 de puncte in clasamentul WTA.