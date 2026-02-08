Valencia - Real Madrid, duel contând pentru etapa a 23-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-2.

Real Madrid, cu emoții până la final împotriva Valenciei

Alvaro Carreras a deschis scorul în minutul 65. Carreras a primit o pasă de la Dean Huijsen, după care a pornit o cursă individuală și a înscris din careu cu o execuție la firul ierbii, la colțul scurt.

Suspansul în partidă s-a menținut până în minutul 90 + 1. Atunci Kylian Mbappe a finalizat sigur, din careu, din pasa decisivă livrată de Brahim Diaz.

Se menține suspansul în La Liga

Succesul contra Valenciei îi menține pe madrileni la un punct distanță de lidera și rivala Barcelona, care conduce clasamentul cu 58 de puncte.

Pentru Real Madrid urmează confruntarea de pe teren propriu cu Sociedad, programată sâmbătă, pe 14 februarie, de la ora 22:00.

De cealaltă parte, Valencia se află pe locul 17, ultimul de salvare de la retrogradare. „Liliecii” au un meci mai mult decât Rayo Vallecano și un punct în plus.

Valencia va întâlni în următoarea rundă Levante în deplasare.