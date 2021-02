Simona Halep, doua victorii din doua posibile in startul sezonului! Halep si Gavrilova au facut SURPRIZA ZILEI pe tabloul de dublu

Simona Halep si Daria Gavrilova au trecut in minimum de seturi de dublul Barbora Strycova / Belinda Bencic.

Simona Halep a bifat 2 din 2 victorii posibile in startul sezonului 2021. Dupa succesul obtinut in 16-imile tabloului de simplu in fata Anastasiei Potapova, scor 6-4, 6-4, campioana en-titre de la Wimbledon a debutat cu brio si in proba de dublu, unde face echipa cu reprezentanta gazdelor, Daria Gavrilova.

Halep si Gavrilova au facut surpriza placuta a zilei in turneul de dublu, eliminandu-le pe Barbora Strycova si Belinda Bencic, scor 6-2, 6-2 dupa doar 55 de minute de joc.

In optimi, Gavrilova/ Halep se vor duela cu favoritele numarul 3 la castigarea trofeului, Bethanie Mattek-Sands/ Gabriela Dabrowski. La dublu, Simona Halep ocupa locul 137 mondial.

Tot astazi, Monica Niculescu si Patricia Tig au trecut de Mertens/ Klepac, scor 6-3, 6-3, calificandu-se in sferturile de finala ale probei de dublu.