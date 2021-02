Simona Halep are PALMARES NEGATIV cu urmatoarea adversara de la Melbourne! De la ce ora va avea loc meciul din optimi

Simona Halep va juca in optimile tabloului de simplu a turneului Gippsland Trophy miercuri, 3 februarie.

Simona Halep o va infrunta pe Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA) in optimile de finala ale competitiei WTA 500 de la Melbourne, Gippsland Trophy. Germanca a eliminat-o pe Destanee Aiava (218 WTA), o beneficiara a unui wild-card, scor 6-2, 6-2 dupa 68 de minute de joc.

Ieri, numarul 2 WTA a trecut de Anastasia Potapova in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4 dupa o ora si 22 de minute de joc.

Halep vs. Siegemund va incepe dupa ora 05:00, ora Romaniei



Halep are palmares negativ in fata Laurei Siegemund. Toate cele trei confruntari directe s-au desfasurat pe zgura, in perioada 2016-17, Siegemund impunandu-se in cele doua dueluri derulate la Stuttgart, 6-1, 6-2, respectiv 6-4, 7-5, in vreme ce Simona a invins-o pe jucatoarea din Germania la Roma, in 2017, cu un dublu 6-4.

Meciul dintre Simona Halep si Laura Siegemund va avea loc miercuri, 3 februarie. Partida va incepe in jurul orei 05:00, ora Romaniei.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne



Optimi: Laura Siegemund

Sferturi: Iga Swiatek / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Karolina Muchova / Daria Kasatkina

Finala: Naomi Osaka / Elina Svitolina / Johanna Konta