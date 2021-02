Amanuntul care poate SCHIMBA DECISIV parcursul Simonei Halep la Australian Open | Care sunt factorii care ii ingrijoreaza pe fani

Simona Halep a admis ca simte schimbarile aduse suprafetei de joc de la Melbourne.

Simona Halep nu a avut parte de cel mai usor meci posibil la prima sa aparitie oficiala in sezonul 2021 al circuitului WTA, trecand cu un dublu 6-4 de Anastasia Potapova, in 16-imile de finala ale turneului WTA 500 de la Melbourne, Gippsland Trophy. In contextul celor patru eliminari in primul tur suferite de Simona Halep a Australian Open de-a lungul timpului, fanii acesteia s-ar putea ingrijora, numarul 2 WTA admitand astazi ca simte schimbarea vitezei suprafetei de joc.

Imediat dupa victoria cu Potapova, Simona Halep a fost chestionata in legatura cu suprafata de joc de la Melbourne, pe care organizatorii au schimbat-o usor, adaugandu-i viteza, Simona a raspuns: "Da, intr-adevar, suprafata e un pic mai rapida, dar intotdeauna e greu sa joci cu aceste big-hitters (jucatoare care lovesc puternic), intotdeauna se simte rapid, indiferent de suprafata," a adaugat Simona Halep.

"I missed the crowd last year and it's nice to see some people back." - @Simona_Halep ❤️ pic.twitter.com/JXKRmesJLC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2021

Campioana en-titre a anuntat in luna ianuarie ca obiectivul ei pentru urmatorii ani in ceea ce priveste Australian Open este castigarea trofeului. "Sa merg un pas mai departe (n.r. sa castige trofeul) tine de sansa, de putin noroc, am fost foarte aproape sa castig la ultimele doua editii (finala in 2018 si semifinala in 2020). Nu sunt foarte departe de a castiga. Pot sa spun ca am incredere ca voi castiga intr-o zi acest turneu. Trebuie sa continui sa muncesc si sa am incredere in faptul ca sunt aici si am posibilitate de a castiga turneul. Voi continua sa cred, pentru ca, daca ai incredere si lupti, poti castiga orice turneu!" a adaugat numarul 2 WTA pentru site-ul Openului Australian.

Misiunea Simonei Halep de a reusi in acest an ce a ratat de putin in 2018, cand a pierdut finala de trei seturi cu Caroline Wozniacki pare sa fi fost ingreunata de hotararea organizatorilor de a creste rapiditatea suprafetei de joc, cu care Simona a inceput sa se obisnuiasca inca de azi.

Australian Open 2021 va incepe luni, 8 februarie si se va incheia duminica, doua saptamani mai tarziu.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor