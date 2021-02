PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa debutul de succes in noul sezon: "Aveam nevoie de victorie, nu am mai jucat un meci oficial din octombrie!"

Simona Halep nu mai jucase niciun meci oficial din octombrie 2020.

Debutul oficial al Simonei Halep in sezonul 2021 a fost un succes, romanca trecand de rusoaica Anastasia Potapova in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 22 de minute de joc.

Halep a fost relaxata la interviul de dupa meci si a oferit lamuriri suplimentare cu privire la suprafata de joc de la Melbourne, care va fi mai rapida in acest an, in comparatie cu stagiunile precedente. In primul meci al sezonului, Simona Halep a fost sustinuta de o familie de romani, prezenta in tribunele Arenei Margaret Court.

Simona Halep a castigat primul meci al sezonului: 6-4, 6-4 cu Anastasia Potapova



Nice to see Romanians are there to support Simo! ???????? pic.twitter.com/HSAwMrPOkK — SimoReactions (@Simoreactions) February 1, 2021

"E frumos sa fiu din nou aici in Melbourne. A fost un start bun, aveam nevoie de aceasta victorie, pentru ca nu am jucat un meci oficial de mult timp, din octombrie 2020. Am vrut sa simt terenul, sa simt ritmul meciului; ea loveste foarte puternic mingile, nu mi-a fost usor, dar ma bucur ca m-am calificat. Va multumesc tuturor ca ati venit, mi-a fost dor de public si ma bucur sa vad cativa oameni din nou in tribune," a spus Simona Halep in debutul interviului oferit pe teren, imediat dupa incheierea partidei.

Chestionata in legatura cu suprafata de joc de la Melbourne, pe care organizatorii au schimbat-o usor, adaugandu-i viteza, Simona a raspuns: "Da, intr-adevar, suprafata e un pic mai rapida, dar intotdeauna e greu sa joci cu aceste big-hitters (jucatoare care lovesc puternic), intotdeauna se simte rapid, indiferent de suprafata," a adaugat Simona Halep.

In optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Melbourne, Gippsland Trophy, Simona Halep se va duela cu Laura Siegemund (51 WTA) / Destanee Aiava (218 WTA).

"I missed the crowd last year and it's nice to see some people back." - @Simona_Halep ❤️ pic.twitter.com/JXKRmesJLC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2021