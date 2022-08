Nick Kyrgios (27 de ani, 63 ATP) a trecut de Marcos Giron (29 de ani, 53 ATP), scor 6-3, 6-2, în primul meci de simplu jucat în circuitul ATP, după finala turneului de la Wimbledon.

Înainte de a concluziona cu propriul serviciu soarta partidei, tenismenul australian, Nicholas Kyrgios s-a apropiat de tribune și a întrebat o femeie în vârstă unde ar trebui să servească, la prima minge de meci procurată.

„Cred că e o experiență frumoasă pentru cei care plătesc ca să ne vadă și se pot întoarce acasă cu o amintire plăcută. Era o bătrânică. Sper să mai aibă astfel de momente când va mai merge să vadă un meci de tenis,” a declarat Nick Kyrgios la conferința de presă susținută după încheierea duelului.

Kyrgios a ajuns în optimile turneului, după ce l-a învins și pe americanul Tommy Paul, scor 6-3, 6-4. În următorul meci, jucătorul de la antipozi va primi replica „uriașului” Reilly Opelka.

