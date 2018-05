"Lasati-o sa joace dezbracata! Poate ca are regulile ei" Ce a spus Pliskova dupa aparitia Serenei Williams la Roland Garros si cum a reactionat fostul no.1

Serena Williams a revenit pe zgura de la Roland Garros cu o victorie. Ea a eliminat-o pe Kristyna Pliskova, scor 7-6, 6-4.

Serena Williams a aparut la Roland Garros purtand un costum cel putin neobisnuit. Fostul numar 1 mondial a jucat in pantaloni si bluza de culoare neagra, determinandu-i pe jurnalistii americani sa o denumeasca "Catwoman".

La finalul meciului, Kristyna Pliskova, sora Karolinei Pliskova, s-a declarat usor revoltata. Ea a spus ca celorlalte jucatoare nu le este permis sa joace in pantaloni nici macar atunci cand este racoare.

"Inaintea meciului mi-a spus ca-i place rochia mea. Nu pot sa spun acelasi lucru despre tinuta ei. Cel fel de material e? Neopren? Am fost surprinsa ca i s-a permis sa joace asa, pentru ca stiu ca nu ni se permite sa purtam pantaloni nici macar cand e racoare. Poate ca are regulile ei, nu stiu! Dar nu ma intereseaza, poate sa poarte ce doreste. Lasati-o sa joace dezbracata", a spus Pliskova pe un ton totusi haios si degajat.

Serena: "Ma simt ca o printesa razboinica"



De cealalta parte, Serena Williams a pus ca se simte foarte bine in costumul de "Catwoman".



"Ma simt ca o printesa razboinica. Traiesc o viata de poveste. Mereu mi-am dorit sa fiu un supererou! Dar acest costum are si o alta functionalitate. Am avut probleme cu cheagurile de sange in ultimele 12 luni. Am purtat des pantaloni la meciuri pentru ca acest lucru imi permite o mai buna circulatie sangvina", a spus ea.