ULTIMA ORA | Piturca, la CFR Cluj! Bomba: fostul selectioner negociaza de doua zile cu noua campioana

CFR Cluj s-a despartit de Dan Petrescu si isi cauta un nou antrenor. Pana acum, variantele au fost Sumudica si Edi Iordanescu, dar un nume soc a aparut pe lista.

CFR Cluj discuta de doua zile cu fostul selectioner Victor Piturca! Sursele ProTV si www.sport.ro noteaza ca Piturca vrea sa fie manager si sa aiba alaturi un antrenor principal!

Invitat la Ora Exacta in Sport, jurnalistul Cristi Cucolas, a dezvaluit ca are aceleasi informatii. Potrivit acestuia, Edi Iordanescu ar fi primit o propunere de la Voluntari, in cazul in care echipa se va salva de la retrogradare.

"Victor Piturca, intr-o situatie in care se negociaza de doua zile! Victor Piturca manager, plus un antrenor.



Cu Edi Iordanescu s-a negociat intens. El are si o oferta concreta de la Voluntari, daca echipa se salveaza de la retrogradare, dar eu cred ca va pleca in tarile arabe.

Sa nu uitam de la nivelul de la care pleaca CFR Cluj. Este campioana Romaniei si a avut un antrenor cu o cota foarte ridicata.

Vor cauta un antrenor cu o cota la fel de ridicata si se vor uita si afara", a spus Cristi Cucolas.