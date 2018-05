PSG i-a pregatit contractul lui Cristiano Ronaldo! Detaliile oferite de AS: salariul urias si suma de transfer

Cristiano Ronaldo ar putea ajunge la PSG in aceasta vara.

Cristiano Ronaldo a oferit o declaratie ciudata imediat dupa ce Real Madrid a castigat pentru al treilea sezon consecutiv UEFA Champions League. Portughezul a lasat de inteles ca va pleca de la Madrid in perioada de transferuri din vara.

PSG a actionat imediat si a pregatit deja oferta pentru Ronaldo. Potrivit cotidianului AS, PSG ii ofera lui Cristiano Ronaldo un salariu anual de 45 de milioane de euro. Asta ar insemna ca Ronaldo il va egala pe Messi din punct de vedere al salariului.

Seicii nu sunt insa dispusi sa plateasca mai mult de 150 de milioane de euro pentru transferul lui Ronaldo in conditiile in care PSG se afla in atentia UEFA pentru incalcarea regulii fair-play-ului financiar dupa transferurile facute in vara trecuta.

Guedes, Cavani si Di Maria sunt primii trei jucatori la care PSG vrea sa renunte pentru a echilibra balanta financiara. Neymar ar putea fi inclus si el pe lista si chiar in "afacerea" cu Cristiano Ronaldo.