Joao Fonseca a rescris istoria tenisului brazilian. La doar nouăsprezece ani, tenismenul din Rio de Janeiro a câștigat turneul ATP 500 de la Basel, imitând performanțele atinse de idolul său, Roger Federer.

Pentru întâia oară, în ultimii douăzeci și patru de ani, Brazilia oferă un câștigător de competiție cu calibru superior ATP 250. Această performanță nu mai fusese atinsă de la Gustavo Kuerten, care a ieșit campion la Cincinnati, în 2001.

Joao Fonseca a intrat în top 30 ATP, la 19 ani

Într-o finală cu spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, jucător cunoscut pentru tenacitatea sa, Joao Fonseca s-a mișcat liber pe teren, a reușit forehanduri năprasnice, în stilul caracteristic și s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Este cel mai important titlu cucerit de jucătorul cu o înălțime de 1,88 metri, dar și al doilea trofeu în circuitul ATP, după cel ridicat la Buenos Aires, pe zgură.

