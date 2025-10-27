Joao Fonseca a rescris istoria tenisului brazilian. La doar nouăsprezece ani, tenismenul din Rio de Janeiro a câștigat turneul ATP 500 de la Basel, imitând performanțele atinse de idolul său, Roger Federer.
Pentru întâia oară, în ultimii douăzeci și patru de ani, Brazilia oferă un câștigător de competiție cu calibru superior ATP 250. Această performanță nu mai fusese atinsă de la Gustavo Kuerten, care a ieșit campion la Cincinnati, în 2001.
Joao Fonseca a intrat în top 30 ATP, la 19 ani
Într-o finală cu spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, jucător cunoscut pentru tenacitatea sa, Joao Fonseca s-a mișcat liber pe teren, a reușit forehanduri năprasnice, în stilul caracteristic și s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4.
Este cel mai important titlu cucerit de jucătorul cu o înălțime de 1,88 metri, dar și al doilea trofeu în circuitul ATP, după cel ridicat la Buenos Aires, pe zgură.
A dedicat trofeul de la Basel mamei sale
Joao Fonseca a emoționat publicul elvețian, în cadrul ceremoniei de premiere, când a adresat un mesaj deosebit mamei sale, Roberta.
Veniți din Brazilia pentru finală, Christiano și Roberta au sosit în Basel cu o oră înaintea startului meciului.
„Părinții mei au crezut în mine. Mă gândeam să merg la facultate. Ei mi-au spus că alegerea îmi aparține. Mi-au comunicat că mă vor susține indiferent de ce aleg. Vreau să le mulțumesc.
De când eram mic, o țin minte pe mama călătorind alături de mine. Îi dedic acest titlu,” a spus Joao Fonseca, în timp ce pe fețele părinților săi curgeau lacrimi.
Într-o notă mai amuzantă, Joao Fonseca a amintit membrilor staff-ului că e timpul pentru o tunsoare nouă. „Am promis că, dacă vom câștiga unul dintre aceste turnee mari, ne vom rade în cap,” a declarat Joao Fonseca, în discursul de campion, indicând că se va ține de cuvânt.
Joao Fonseca i-a imitat pe Federer, Djokovic și Murray
Brazilianul Joao Fonseca se poate înscrie pe lista tinerilor jucători care pot schimba configurația tenisului, în următorii ani.
Coincidental sau nu, Joao Fonseca a reușit să acceadă în top 30 ATP la 19 ani și 2 luni, exact aceeași vârstă pe care o aveau Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray, când au reușit această performanță, potrivit Bastien Fachan.