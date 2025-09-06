Jannik Sinner a devenit, la 24 de ani și 19 zile, cel mai tânăr tenismen din istorie care se califică în toate cele patru finale de turneu major ale unui sezon de tenis din Era Open.

Sinner, cel mai tânăr tenismen care joacă toate finalele turneelor de mare șlem dintr-un sezon

Până să acceadă în ultimul act al Openului American 2025, Roger Federer era deținătorul acestui record, stabilit în anul 2006, când elvețianul a replicat performanța la 25 de ani și 19 zile, notează Tennismylife.

6-1, 3-6, 6-3, 6-4 a fost scorul semifinalei US Open, în care Felix Auger-Aliassime a dat tot ce a avut mai bun, dar acest lucru nu a fost suficient împotriva numărului unu mondial.