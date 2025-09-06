GALERIE FOTO Sinner 2025, peste Federer 2006: italianul a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care joacă toate finalele majore ale unui sezon

Sinner 2025, peste Federer 2006: italianul a devenit cel mai t&acirc;năr tenismen din istorie care joacă toate finalele majore ale unui sezon Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a pierdut numai două seturi în drumul spre finala US Open 2025.

TAGS:
Jannik SinnerFelix Auger-AliassimeRoger FedererUS Open 2025Tenis ATP
Din articol

Jannik Sinner a devenit, la 24 de ani și 19 zile, cel mai tânăr tenismen din istorie care se califică în toate cele patru finale de turneu major ale unui sezon de tenis din Era Open.

Sinner, cel mai tânăr tenismen care joacă toate finalele turneelor de mare șlem dintr-un sezon

Până să acceadă în ultimul act al Openului American 2025, Roger Federer era deținătorul acestui record, stabilit în anul 2006, când elvețianul a replicat performanța la 25 de ani și 19 zile, notează Tennismylife.

6-1, 3-6, 6-3, 6-4 a fost scorul semifinalei US Open, în care Felix Auger-Aliassime a dat tot ce a avut mai bun, dar acest lucru nu a fost suficient împotriva numărului unu mondial.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner ita uso sf 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ajuns la 37 de victorii în 41 de meciuri jucate în 2025, Jannik Sinner ar putea face din actuala stagiune cea mai bună a carierei, de până în prezent, în cazul în care l-ar învinge pe Carlos Alcaraz, în finala de la Flushing Meadows.

Ar fi primul sezon din cariera jucătorului antrenat de Darren Cahill în care acesta ar câștiga trei titluri de mare șlem, performanță pe care nici Alcaraz nu a atins-o, până acum.

Sinner în finalele de turneu major, în 2025

  • Australian Open: victorie 6-3, 7-6 (4), 6-3 cu Alexander Zverev
  • Roland Garros: înfrângere 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) în fața lui Carlos Alcaraz
  • Wimbledon: victorie 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 împotriva lui Carlos Alcaraz
  • US Open: finala se joacă duminică, 7 septembrie, de la ora 23:00
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
ULTIMELE STIRI
Motiv de &icirc;ngrijorare pentru Barcelona?! Problema lui Lamine Yamal după meciul Bulgaria - Spania
Motiv de îngrijorare pentru Barcelona?! Problema lui Lamine Yamal după meciul Bulgaria - Spania
Austria - Cipru și San Marino - Bosnia &icirc;n grupa Rom&acirc;niei, de la 21:45! Cum arată clasamentul
Austria - Cipru și San Marino - Bosnia în grupa României, de la 21:45! Cum arată clasamentul
Continuă telenovela Mario Tudose la FCSB! Dani Coman a explicat situația: &bdquo;Am decis suma pe care pleacă&rdquo;
Continuă telenovela Mario Tudose la FCSB! Dani Coman a explicat situația: „Am decis suma pe care pleacă”
Maicon nu s-a ferit să o spună &icirc;nainte de primul derby al lui Chivu: &bdquo;Răm&acirc;ne cea mai puternică echipă&rdquo;
Maicon nu s-a ferit să o spună înainte de primul derby al lui Chivu: „Rămâne cea mai puternică echipă”
Tricolorul lunii nu a prins nici măcar un minut &icirc;n amicalul Rom&acirc;nia - Canada 0-3!
Tricolorul lunii nu a prins nici măcar un minut în amicalul România - Canada 0-3!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina Rom&acirc;nia - Cipru: &rdquo;Sunt convins&rdquo;

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina România - Cipru: ”Sunt convins”

CITESTE SI
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!