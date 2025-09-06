Jannik Sinner a devenit, la 24 de ani și 19 zile, cel mai tânăr tenismen din istorie care se califică în toate cele patru finale de turneu major ale unui sezon de tenis din Era Open.
Sinner, cel mai tânăr tenismen care joacă toate finalele turneelor de mare șlem dintr-un sezon
Până să acceadă în ultimul act al Openului American 2025, Roger Federer era deținătorul acestui record, stabilit în anul 2006, când elvețianul a replicat performanța la 25 de ani și 19 zile, notează Tennismylife.
6-1, 3-6, 6-3, 6-4 a fost scorul semifinalei US Open, în care Felix Auger-Aliassime a dat tot ce a avut mai bun, dar acest lucru nu a fost suficient împotriva numărului unu mondial.
Ajuns la 37 de victorii în 41 de meciuri jucate în 2025, Jannik Sinner ar putea face din actuala stagiune cea mai bună a carierei, de până în prezent, în cazul în care l-ar învinge pe Carlos Alcaraz, în finala de la Flushing Meadows.
Ar fi primul sezon din cariera jucătorului antrenat de Darren Cahill în care acesta ar câștiga trei titluri de mare șlem, performanță pe care nici Alcaraz nu a atins-o, până acum.
Sinner în finalele de turneu major, în 2025
- Australian Open: victorie 6-3, 7-6 (4), 6-3 cu Alexander Zverev
- Roland Garros: înfrângere 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) în fața lui Carlos Alcaraz
- Wimbledon: victorie 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 împotriva lui Carlos Alcaraz
- US Open: finala se joacă duminică, 7 septembrie, de la ora 23:00