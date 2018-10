Kerber, decizie surprinzatoare! A renuntat la antrenorul alaturi de care a castigat Wimbledon, Wim Fissette

Angelique Kerber, ocupanta locului 3 WTA, a luat o decizie de ultim moment! Nemtoaica a incheiat colaborarea pe care o avea cu fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette.

Cei doi nu au reusit sa gaseasca un numitor comun pentru a continua parteneriatul si i-au pus astfel capat. "In ciuda succesului colaborarii de la inceputul sezonului, aceasta etapa este necesara din cauza punctelor de vedere diferite privind orientarea viitoare a carierei lui Kerber", este comunicatul oficial emis de cei doi.

Kerber va face deplasarea la Turneul Campioanelor fara un antrenor principal si va alege in aceasta iarna un inlocuitor. Wim Fissette a devenit antrenorul lui Kerber in urma cu un an, devenind inlocuitorul lui Torben Beltz, si a reusit sa-si readuca eleva in elita tenisului mondial dupa ce Kerber facuse un 2017 dezastruos. Alaturi de Fissette, Kerber a cucerit Wimbledon-ul.