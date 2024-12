Simona Halep (33 de ani, 877 WTA) a avut o carieră fantastică în circuitul WTA, dar și o problemă cronică, de când și-a început ascensiunea în tenis, în 2013.

Concret, constănțeanca a schimbat antrenorii ca pe șosete! Iar printre cele mai surprinzătoare decizii le-a luat, chiar după primul ei sezon foarte bun când, brusc, a renunțat la colaborarea cu belgianul Wim Fissette (foto, dreapta). Vorbim despre antrenorul alături de care „Simo“ avusese o creștere evidentă. Și nimic nu anunța această despărțire. Și modul în care s-a produs ea a fost...neplăcut. Pentru că belgianul a fost anunțat de Halep despre faptul că a fost pus pe liber printr-un SMS!

La vremea respectivă, în 2014, Fissette a evitat să vorbească, pe larg, despre acest subiect. El și-a văzut de treaba și a continuat să lucreze cu sportive de nivel înalt, precum Victoria Azarenka (2015-2016 și 2018-2020), Petra Kvitova (2016), Sara Errani (2016), Angelique Kerber (2017-2018), Naomi Osaka (2020-2022 și 2023-2024).

În acest moment, Fissette o are sub comanda sa pe Iga Swiatek. Tocmai de aceea, presa din Polonia a realizat un interviu cu fostul antrenor al Simonei Halep. În cadrul dialogului, belgianul a fost întrebat și despre colaborarea pe care a avut-o cu Simona și care s-a încheiat, în mod brusc. Potrivit Spotmedia, care a preluat declarațiile lui Fissette din presa poloneză, antrenorul a spus că Simona cu greu poate avea o colaborare pe termen lung cu vreun antrenor. Atât din cauza modului ei de a fi, cât și din cauza anturajului.

„Am pregătit o jucătoare talentată, dar încă fără titlu major. Am dus-o până pe locul al doilea în clasament. Am crezut că împreună vom ajunge în vârf și vom câștiga un turneu de Grand Slam. Dar apoi Simona și familia ei au decis că au nevoie de un antrenor român, cineva care să vorbească limba lor. Ea (n.r. - Halep) a mers la un turneu cu mama ei, la altul cu fratele ei, iar la altul a luat prietenii. La fiecare turneu, era cineva care să o distreze. Are nevoie constant de ceva nou. Nu cred că vreun antrenor va lucra cu ea mai mult de un an în viitor“, a spus Fissette.

Chiar dacă s-a despărțit de Halep acum un deceniu, spusele belgianului sunt confirmate și de ultimele decizii ale româncei. În momentul în care i s-a ridicat suspendarea pentru dopaj, „Simo“ l-a angajat antrenor pe spaniolul Carlos Martinez. Acesta ar fi trebuit să o pregătească pe Halep pentru revenirea în elita tenisului. Ce s-a întâmplat însă? După numai o lună, constănțeanca a renunțat la Carlos Martinez! Și l-a angajat pe Daniel Dobre, cu care lucrează și acum.