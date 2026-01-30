Carlos Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, în semifinalele Openului Australian 2026, după 5 ore și 27 de minute de joc.

Într-un meci de povestit nepoților, tenismenul din Murcia a oferit o lecție de reziliență psihologică, în condițiile în care a acuzat crampe musculare, începând cu scorul 6-4, 7-6, 4-4, 15-15.

Carlos Alcaraz, în premieră finalist la Melbourne. A câștigat un meci care părea pierdut încă din setul trei

Detașat la 2-0 la seturi, Zverev și-a făcut loc înapoi în meci, după un set secund pierdut deși a avut avantaj, 5-2 la game-uri.

Inițial enervat de faptul că Alcaraz a primit time-out medical pentru ceea ce consideră că ar fi fost doar crampe musculare, și nu o accidentare mai gravă - regulamentul nepermițând timeout medical pentru crampe -, Zverev și-a regăsit calmul, s-a regrupat, a luptat răbdător contra unui Alcaraz oscilant, care a reușit să forțeze în momentele-cheie, dar s-a arătat, în același timp, diminuat din punct de vedere fizic, în seturile 3, 4 și 5.

Zverev a servit pentru meci, dar Alcaraz a încheiat meciul cu trei game-uri consecutive

Germanul a condus constant în setul decisiv și a servit pentru calificarea în a doua finală consecutivă la Melbourne, dar Alcaraz a obținut break-ul, în momentul critic, după care a mai pus alte două game-uri, la rând, plutind pe încrederea oferită de public.

Reușind această revenire uluitoare, Alcaraz a reușit să evite ceea ce ar fi fost prima înfrângere a carierei după un avantaj de 2-0 la seturi. În continuare, numărul 1 ATP este neînvins în meciurile în care a câștigat primele două seturi (60-0).