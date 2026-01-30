NEWS ALERT S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian

S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian Tenis
Carlos Alcaraz s-a calificat în premieră în finala Openului Australian.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, în semifinalele Openului Australian 2026, după 5 ore și 27 de minute de joc.

Într-un meci de povestit nepoților, tenismenul din Murcia a oferit o lecție de reziliență psihologică, în condițiile în care a acuzat crampe musculare, începând cu scorul 6-4, 7-6, 4-4, 15-15.

Carlos Alcaraz, în premieră finalist la Melbourne. A câștigat un meci care părea pierdut încă din setul trei

Detașat la 2-0 la seturi, Zverev și-a făcut loc înapoi în meci, după un set secund pierdut deși a avut avantaj, 5-2 la game-uri.

Inițial enervat de faptul că Alcaraz a primit time-out medical pentru ceea ce consideră că ar fi fost doar crampe musculare, și nu o accidentare mai gravă - regulamentul nepermițând timeout medical pentru crampe -, Zverev și-a regăsit calmul, s-a regrupat, a luptat răbdător contra unui Alcaraz oscilant, care a reușit să forțeze în momentele-cheie, dar s-a arătat, în același timp, diminuat din punct de vedere fizic, în seturile 3, 4 și 5. 

Zverev a servit pentru meci, dar Alcaraz a încheiat meciul cu trei game-uri consecutive

Germanul a condus constant în setul decisiv și a servit pentru calificarea în a doua finală consecutivă la Melbourne, dar Alcaraz a obținut break-ul, în momentul critic, după care a mai pus alte două game-uri, la rând, plutind pe încrederea oferită de public.

Reușind această revenire uluitoare, Alcaraz a reușit să evite ceea ce ar fi fost prima înfrângere a carierei după un avantaj de 2-0 la seturi. În continuare, numărul 1 ATP este neînvins în meciurile în care a câștigat primele două seturi (60-0).

Nadal - Verdasco din 2009, întrecută: semifinala din urmă cu 17 ani nu mai este cea mai lungă din istorie, la Melbourne

  • Semifinala AO 2009: Nadal - Verdasco 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-4.

Limitările nu l-au împiedicat pe Carlos Alcaraz să creadă. Fără Juan Carlos Ferrero în lojă, tenismenul iberic a reușit o primă victorie uriașă, în turneele de mare șlem.

„Întotdeauna am spus că trebuie să crezi în tine, indiferent ce probleme ai,” a fost prima reacție a tenismenului spaniol, Carlos Alcaraz, după încheierea meciului.

„Fizic, a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea, până acum, dar am mai fost în aceste situații și am știut cum să îmi păstrez un loc în meci. Am știut că voi avea șanse și am luptat până la ultima minge,” a adăugat Carlos Alcaraz.

