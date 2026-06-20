Văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul. Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar RD Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea

Lusitanii se numără printre favoriții la câștigarea trofeului, motiv pentru care specialiștii au fost duri cu jocul prestat de selecționata lui Martinez. Majoritatea au îndreptat armele spre Cristiano Ronaldo, care a avut un joc șters în această partidă.

Apărat de sora sa, CR7 a rupt tăcerea cu un scurt mesaj pe rețelele de socializare. Pe InstaStory, acesta a rezumat totul în șase cuvinte: „Concentrează-te pe ceea ce poți controla”.

Portugalia rămâne marea favorită a Grupei K, chiar dacă a debutat cu o remiză. Liderul, după prima etapă, este Columbia, care s-a impus cu 3-1 în meciul cu Uzbekistan.

Cristiano Ronaldo, istorie la naționala Portugaliei

Starul lusitan a scris istorie cu naționala țării sale, alături de care a câștigat EURO 2016 și UEFA Nations League (de două ori). Cifrele sale sunt fabuloase, ținând cont că a fost selecționat de șase ori la Campionatul European și de alte șase ori la Campionatul Mondial.

Este golgheterul ”all-time” al țării sale, cu 143 de goluri marcate în 229 de meciuri, cifră la care se adaugă și 46 de assist-uri.