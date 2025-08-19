În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Septuplu campion în turneele de mare șlem, fostul număr unu mondial din Suedia a vorbit despre posibilitatea ca Simona Halep să îl înlocuiască pe Horia Tecău, în poziția de căpitan nejucător al echipei naționale a României de Cupa Billie Jean King, actuala denumire a fostei Fed Cup.

Mats Wilander: „Sunt sigur că Simona Halep va antrena echipa națională a României.”

Întrebat dacă o vede pe Simona Halep antrenând echipa României, Mats Wilander a oferit un răspuns care ar putea să ajute Federația Română de Tenis în procesul de căutare a noului antrenor.

Indiferent de sincronizare, Mats Wilander este cert că Simona Halep va ajunge să antreneze, mai devreme sau mai târziu, echipa României de Cupa Billie Jean King.



„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena.

Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur.

„Cred că e crucial pentru tenis să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep.”



Sper să o vedem pe Simona, dar și pe toți foștii tenismeni măreți participând, în diverse funcții, în sportul nostru. Fie că e vorba despre postura de căpitan în echipa de Cupa Billie Jean King sau că e vorba de a lucra pentru Eurosport ori un alt post media, cred că e crucial pentru sportul nostru să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep,” a declarat Mats Wilander.

