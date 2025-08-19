EXCLUSIV Simona Halep, înlocuitoarea lui Horia Tecău, pe banca echipei naționale? Ce a spus Mats Wilander despre această mutare

Marcu Czentye
Mats Wilander a vorbit despre scenariul în care Simona Halep ar fi cea care îl va substitui pe Horia Tecău, în funcția de căpitan nejucător al echipei României de Cupa Billie Jean King.

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Septuplu campion în turneele de mare șlem, fostul număr unu mondial din Suedia a vorbit despre posibilitatea ca Simona Halep să îl înlocuiască pe Horia Tecău, în poziția de căpitan nejucător al echipei naționale a României de Cupa Billie Jean King, actuala denumire a fostei Fed Cup.

Mats Wilander: „Sunt sigur că Simona Halep va antrena echipa națională a României.”

Întrebat dacă o vede pe Simona Halep antrenând echipa României, Mats Wilander a oferit un răspuns care ar putea să ajute Federația Română de Tenis în procesul de căutare a noului antrenor.

Indiferent de sincronizare, Mats Wilander este cert că Simona Halep va ajunge să antreneze, mai devreme sau mai târziu, echipa României de Cupa Billie Jean King.

„Nu doar că o pot vedea pe Simona Halep antrenând echipa națională a României, dar sunt sigur că o va antrena.

Având în vedere dragostea ei pentru sport și cunoștințele ei, sunt sigur că veți avea o antrenoare grozavă, după Tecău. Asta e sigur.

„Cred că e crucial pentru tenis să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep.”

Sper să o vedem pe Simona, dar și pe toți foștii tenismeni măreți participând, în diverse funcții, în sportul nostru. Fie că e vorba despre postura de căpitan în echipa de Cupa Billie Jean King sau că e vorba de a lucra pentru Eurosport ori un alt post media, cred că e crucial pentru sportul nostru să menținem în jurul nostru campioni ca Simona Halep,” a declarat Mats Wilander.

Ce a spus Horia Tecău la plecarea din funcție

Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!“, a scris fostul jucător de tenis, în vârstă de 40 de ani.

Horia Tecău a calificat România în premieră la turneul final al Cupei Billie Jean King. Participarea din 2024 s-a încheiat cu o înfrângere în fața Japoniei, în primul tur.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport și HBO Max.

