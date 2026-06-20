EXCLUSIV Fostul antrenor de la Brașov analizează handbalul românesc. Ce spune scandinavul despre o viitoare revenire

Fostul antrenor de la Brașov analizează handbalul românesc. Ce spune scandinavul despre o viitoare revenire Handbal Rasmus Rygaard Poulsen
Kadi Bulgakov
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Deși a plecat în Slovenia, tehnicianul Rasmus Rygaard Poulsen rămâne conectat la fenomenul sportiv din România. Danezul anticipează un viitor promițător pentru competițiile noastre interne.

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Rasmus Rygaard PoulsenHandbalBrasov
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Cu o experiență bogată pe plan local, unde a colaborat cu naționalele de tineret ale României, CSM București sau Vâlcea, antrenorul scandinav urmărește atent evoluția sportului românesc. El este de părere că recentele schimbări de la nivelul federației vor avea un impact interesant pe termen lung.

Poulsen este de părere că prima ligă națională este una dintre cele mai puternice din Europa, oferind un context optim pentru marea performanță. Antrenorul danez este deosebit de optimist cu privire la baza de talente din țară.

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Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
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Potențialul tinerelor generații

„Am multă încredere în viitorul handbalului românesc. Am văzut niște finale de tineret foarte bune, iar performanțele celor de la CSM în Liga Campionilor la Tineret sunt promițătoare. Să vedem dacă una sau două dintre naționalele de tineret pot obține și ele rezultate foarte bune pe parcursul verii.

În continuare cred că se întâmplă multe lucruri interesante în handbalul românesc. Continui să cred în potențialul pe termen lung de aici. Acum a avut loc o schimbare la federație și va fi interesant de văzut ce impact va avea”, a transmis Rasmus Rygaard Poulsen pentru SPORT.RO.

Tehnicianul consideră că agenda bogată a competițiilor de vară și de iarnă reprezintă un mare avantaj, oferind jucătorilor tineri ocazia să își demonstreze calitățile pe parchet.

„În același timp, acest lucru înseamnă că rămân puternic conectat la România și voi continua să fiu și în viitor. Sunt destul de sigur că la un moment dat voi reveni. Liga rămâne una dintre cele mai dure din Europa, așa că va fi un alt sezon de handbal de înaltă calitate. Astfel, putem vedea că baza există. Întrebarea este pur și simplu cum să o facem să avanseze.

Sunt multe competiții care au loc în România pe parcursul verii și din nou în decembrie. Acest lucru este foarte bun pentru handbalul românesc, dar și pentru oamenii care au șansa să le experimenteze. Multe jucătoare valoroase, atât la nivel de tineret, cât și la senioare, vor avea ocazia să își demonstreze calitățile”, a mai spus antrenorul.

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