John McEnroe nu a fost cel mai puternic atlet pe care l-a văzut „sportul alb,” și nici cel mai înalt. Cu o înălțime de 1,80 metri, și-a dezvoltat un tenis abil, creativ, care și-a pus baza în serviciu-voleu.

Au fost zile în care Bjorn Borg, Jimmy Connors și Ivan Lendl și-au văzut întregile planuri de joc spulberate de geniul spontan al americanului McEnroe, în zona fileului.

John McEnroe admite că Alcaraz execută voleul mai bine decât o făcea el



Și totuși, în exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că actualul număr unu ATP, Carlos Alcaraz, dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.



Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

