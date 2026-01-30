Semifinale uluitoare în Australia, câștigate de Alcaraz și Djokovic

9 ore și 36 de minute de tenis rupt dintr-o altă planetă, la Melbourne.

Când prea puțină lume se mai aștepta, Novak Djokovic - la 39 de ani fără 4 luni - s-a calificat pentru a unsprezecea oară în finala Openului Australian.



Tenismenul din Serbia a stricat socotelile finalei așteptate între primii doi jucători ai clasamentului mondial și l-a depășit, grație unei prestații istorice, pe numărul 2 ATP, Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, într-o semifinală întinsă pe durata a patru ore și nouă minute de joc.



Novak Djokovic, neînvins în primele zece finale jucate la Melbourne

Djokovic, primă victorie cu Sinner, după cinci eșecuri consecutive.

Partida s-a încheiat după ora 01:30, ora locală, aspect care îi permite jucătorului din țara vecină mai puțin de 48 de recuperare până la ultimul act al întrecerii.

În finala programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, Novak Djokovic va primi replica spaniolului Carlos Alcaraz, care a câștigat, mai devreme, în detrimentul numărului 3 mondial, Alexander Zverev, cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian.

Djokovic, „monstru” de netrecut, la aproape 39 de ani: a salvat 8 mingi de break în setul decisiv

Din punct de vedere psihologic, Djokovic i-a predat lui Sinner o lecție de tenis, în semifinala Openului de la Melbourne.

Jucătorul născut în Belgrad a salvat 16 mingi de break procurate de italian, dintre care opt, în setul decisiv.

