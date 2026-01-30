NEWS ALERT Djokovic, cel mai bun cu un motiv: la aproape 39 de ani, sârbul ajunge în a 11-a finală în Melbourne, după un „thriller” de 5 seturi cu Sinner

Djokovic, cel mai bun cu un motiv: la aproape 39 de ani, sârbul ajunge în a 11-a finală în Melbourne, după un „thriller” de 5 seturi cu Sinner Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic s-a calificat pentru a unsprezecea oară în finala Openului Australian, unde îl va întâlni pe Carlos Alcaraz (1 ATP).

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerAustralian Open 2026Tenis ATPCarlos Alcaraz
Din articol

Semifinale uluitoare în Australia, câștigate de Alcaraz și Djokovic

  • 9 ore și 36 de minute de tenis rupt dintr-o altă planetă, la Melbourne.

Când prea puțină lume se mai aștepta, Novak Djokovic - la 39 de ani fără 4 luni - s-a calificat pentru a unsprezecea oară în finala Openului Australian.

Tenismenul din Serbia a stricat socotelile finalei așteptate între primii doi jucători ai clasamentului mondial și l-a depășit, grație unei prestații istorice, pe numărul 2 ATP, Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, într-o semifinală întinsă pe durata a patru ore și nouă minute de joc.

Novak Djokovic, neînvins în primele zece finale jucate la Melbourne

  • Djokovic, primă victorie cu Sinner, după cinci eșecuri consecutive.

Partida s-a încheiat după ora 01:30, ora locală, aspect care îi permite jucătorului din țara vecină mai puțin de 48 de recuperare până la ultimul act al întrecerii.

În finala programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, Novak Djokovic va primi replica spaniolului Carlos Alcaraz, care a câștigat, mai devreme, în detrimentul numărului 3 mondial, Alexander Zverev, cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian.

Djokovic, „monstru” de netrecut, la aproape 39 de ani: a salvat 8 mingi de break în setul decisiv

Din punct de vedere psihologic, Djokovic i-a predat lui Sinner o lecție de tenis, în semifinala Openului de la Melbourne.

Jucătorul născut în Belgrad a salvat 16 mingi de break procurate de italian, dintre care opt, în setul decisiv.

Miză uriașă pentru Djokovic: șansa de a deveni unica persoană din istorie care are 25 de titluri de mare șlem

Djokovic, care nu mai câștigase împotriva lui Sinner din toamna anului 2023, va reveni într-o finală de Grand Slam pentru prima dată, de la Wimbledon 2024, „Nole” și-a acordat încă o șansă de a deveni singurul om din istorie care își apropie în palmares 25 de titluri majore.

În tenisul feminin, Margaret Court a obținut 24 de titluri de Grand Slam în proba individuală, bornă cu care Djokovic se mândrește din toamna anului 2023.

Djokovic a menționat-o pe Margaret Court (83 de ani), în interviul oferit după meci, mulțumindu-i jucătoarei legendare pentru devotamentul afișat prin a rămâne trează până la ora două dimineața.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic qf ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate

Transylvania Open 2026 va fi transmis în exclusivitate de VOYO

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, precaut după ce Inter a picat cu Bodø/Glimt în Liga Campionilor: „Ascund capcane”
Cristi Chivu, precaut după ce Inter a picat cu Bodø/Glimt în Liga Campionilor: „Ascund capcane”
Surpriză! Mijlocașul care ar putea reveni la echipa națională pentru meciul cu Turcia!
Surpriză! Mijlocașul care ar putea reveni la echipa națională pentru meciul cu Turcia!
Cât scoate din buzunar Simona Halep pentru a-și achita impozitul pe vila de 600.000 de euro
Cât scoate din buzunar Simona Halep pentru a-și achita impozitul pe vila de 600.000 de euro
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off. Echipele de start
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off. Echipele de start
„Urăsc să recunosc asta.” Legendarul McEnroe l-a încoronat pe Alcaraz: rege, chiar și peste Federer, al celei mai dificile lovituri din tenis
„Urăsc să recunosc asta.” Legendarul McEnroe l-a încoronat pe Alcaraz: rege, chiar și peste Federer, al celei mai dificile lovituri din tenis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!



Recomandarile redactiei
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Cât scoate din buzunar Simona Halep pentru a-și achita impozitul pe vila de 600.000 de euro
Cât scoate din buzunar Simona Halep pentru a-și achita impozitul pe vila de 600.000 de euro
„Urăsc să recunosc asta.” Legendarul McEnroe l-a încoronat pe Alcaraz: rege, chiar și peste Federer, al celei mai dificile lovituri din tenis
„Urăsc să recunosc asta.” Legendarul McEnroe l-a încoronat pe Alcaraz: rege, chiar și peste Federer, al celei mai dificile lovituri din tenis
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată
Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
CITESTE SI
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

stirileprotv Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!