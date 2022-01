„Trebuie să suferim!” Nadal, războinic după calificarea în finala Openului Australiei. „Nu credeam că voi mai avea o șansă.”

Rafael Nadal e omul momentului la Melbourne, după ce a reușit calificarea în a șasea finală a carierei în Openul Australian. Tenismenul născut în Manacor l-a învins pe Matteo Berrettini, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

La finalul celor 2 ore și 55 de minute de joc, Nadal a izbucnit în plâns, după care a emoționat publicul prezent în Arena Rod Laver, prin interviul acordat pe suprafața de joc. Duminică, Nadal va juca a 29-a finală de Grand Slam a carierei împotriva învingătorului partidei dintre Stefanos Tsitsipas și Daniil Medvedev.

Rafael Nadal: „Trebuie să suferim. Trebuie să luptăm. Asta e singura cale.”

„Primele două seturi au fost cele mai bine jucate de mine după mult timp. Știam cât de bun e Matteo, e un jucător foarte solid, foarte periculos. Știam că, în setul 3, la un moment dat, o să riște. Nu cred că am servit prea bine în setul trei, dar a jucat un tenis incredibil.

După aceea... trebuie să suferim, trebuie să luptăm. Asta e singura cale prin care am ajuns unde sunt astăzi. Înseamnă mult pentru mine să fiu din nou în finală aici. Cu acoperișul tras, arena asta e și mai gălăgioasă, atmosfera e incredibilă. Nu mi-a păsat dacă joc outdoor sau indoor, am vrut doar să joc cel mai bun tenis al meu,” a declarat Rafael Nadal într-un interviu acordat fostului mare tenismen american, Jim Courier.

Cum abordează Rafael Nadal finala AO 2022

„Pentru mine, finala va fi mai mult despre Australian Open. E un eveniment uimitor, în care am fost puțin ghinionist, de-a lungul carierei, din cauza unor accidentări, dar alteori am jucat finale grozave, în care am avut șanse bune la victorie: cu Novak, în 2012, cu Roger, în 2017.

Am fost aproape de câteva ori, mă simt norocos că am câștigat o dată, în 2009, dar niciodată nu m-am gândit că voi mai avea o șansă în 2022. Acum încerc să mă bucur de victoria de azi, iar, începând de mâine, o să încerc să dau ce am mai bun,” a completat Rafael Nadal, vorbind despre finala Openului Australian, programată duminică, 30 ianuarie, de la ora 10:30.