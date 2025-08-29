Emma Răducanu, OUT de la US Open!

Emma Răducanu, OUT de la US Open!
Alexandru Hațieganu
Emma Răducanu a fost eliminată din proba de simplu a ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Elena Rîbakina a învins-o cu uşurinţă pe Emma Răducanu, vineri, în turul trei al US Open, scor 6-1, 6-2. Pentru prima dată în optimi la Flushing Meadows, jucătoarea din Kazahstan o va înfrunta pe Jasmine Paolini sau pe Marketa Vondrousova.

US Open este turneul de Grand Slam la care Elena Rîbakina a avut cele mai puţine succese şi care i-a zâmbit cel mai mult Emmei Răducanu. Cu toate acestea, prima a învins-o pe a doua în doar o oră de joc în turul trei al turneului american.

Răducanu nu a rezistat în faţa forţei jucătoarei din Kazahstan, scrie News.ro.

În continuare, câştigătoarea Wimbledonului 2022 o va înfrunta pe Jasmine Paolini (nr. 7) sau pe Marketa Vondrousova în optimile de finală. 

Răducanu, pe de altă parte, se opreşte brusc, deşi îşi regăsise gustul victoriei pentru prima dată la US Open de la câştigarea titlului.

