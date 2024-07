Caroline Wozniacki, spulberată de Elena Rîbakina la Wimbledon. Scor neverosimil!

Jucătoarea ucraineană de tenis Elena Rîbakina, favorita numărul patru, a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a o învinge pe daneza Caroline Wozniacki, fostul lider al clasamentului mondial, de care a dispus în două seturi, 6-0, 6-1, sâmbătă, în turul al treilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

Wozniacki, în vârstă de 33 de ani, campioană la Australian Open 2018, a participat la actuala ediţie a competiţiei londoneze în baza unui wild card oferit de organizatori. Ea a revenit în competiţie în iunie 2023, după o pauză de peste trei ani, perioadă în care a adus pe lume doi copii.

Rîbakina (25 ani) este prima jucătoare care atinge optimile de finală în fiecare dintre primele sale patru participări la turneul de la Wimbledon, după Maria Şarapova (2003-2006) şi doar a cincea la general, alăturându-se lui Steffi Graf, Jennifer Capriati, Jelena Dokic şi Sharapova.

