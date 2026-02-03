GALERIE FOTO Patru românce joacă marți, la Transylvania Open: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Patru românce joacă marți, la Transylvania Open: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în direct la Pro Arena și pe VOYO. Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patru sportive din țara noastră evoluează la Transylvania Open marți, 3 februarie. Toate meciurile sunt transmise de VOYO.

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela RuseTransylvania Open 2026Tenis WTATransylvania Open
Din articol

Patru sportive din România au obținut victorii, în primele două ediții ale Openului Transilvaniei.

Campioane în 2021, Irina Bara și Ekaterina Gorgodze au trecut de primul tur, în prima zi de competiție, iar pe urme le-au urmat Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în aceeași probă.

Intră în turneul individual Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

Seara zilei de luni, 2 februarie, a fost începută de Emma Răducanu și încheiată cu prima victorie a Soranei Cîrstea la Transylvania Open, succes bifat la a treia participare în turneul clujean.

Marți, 3 februarie, vine rândul principalei favorite române la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian de a străluci în sesiunea de seară.

Finala de anul trecut se repetă în primul tur, în acest an

Jaqueline Cristian o întâlnește pe Lucrezia Stefanini, după ora 18:00. În prima parte a zilei, Gabriela Ruse - cea mai bună româncă la Australian Open 2026 - va juca împotriva Rebekăi Masarova din Elveția.

Primul meci al zilei, pe terenul central, va fi tocmai reeditarea finalei Transylvania Open 2025, Potapova și Bronzetti fiind repartizate în mod surprinzător în meci direct, în runda inaugurală.

Ziua se va termina cu un meci de dublu propus de organizatori pe terenul central, în care vor evolua, ca deținătoare de wildcard, româncele Elena Bertea și Briana Szabo.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

  • Jaqueline cristian tragere la sorti 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul meciurilor transmise de VOYO, marți, 3 februarie, la Transylvania Open 2026

Terenul central, de la ora 11:00

  • [5] A. Potapova (AUT) vs L. Bronzetti (ITA)
  • [4] Xin. Wang (CHN) vs [Q] K. Quevedo (ESP)
  • după 15:30: E. Ruse (ROU) vs R. Masarova (SUI)
  • după 18:00: [Q] L. Stefanini (ITA) vs [2] J. Cristian (ROU)
  • [WC] E. R. Bertea (ROU) / B. Szabo (ROU) vs E. Chong (HKG) / E. Liang (TPE)

Terenul 2, de la ora 11:00

  • O. Oliynykova (UKR) vs [8] A. Bondar (HUN)
  • Y. Yuan (CHN) vs S. Sorribes Tormo (ESP)
  • T. Rakotomanga Rajaonah (FRA) vs [Q] D. Snigur (UKR)
  • M. Chwalinska (POL) / K. Juvan (SLO) vs A. Bondar (HUN) / G. Minnen (BEL)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ULTIMELE STIRI
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Hermannstadt - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii vor revanșa pentru înfrângerea din tur
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“



Recomandarile redactiei
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, decizia e luată: anunțul venit din Qatar arată ce urmează pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Au tras concluzia despre Radu Drăgușin, la doi ani după ce a refuzat Bayern Munchen
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Ricardo Grigore și-a găsit echipă: ”Se va alătura noilor săi coechipieri”
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Nou-promovata din Premier League a dat de pământ cu adversara și este la 5 puncte de locurile de Champions League!
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Ofertă astronomică pentru Edward Iordănescu: ar fi cel mai mare contract pe care l-a avut, ca antrenor!
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!