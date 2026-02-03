Patru sportive din România au obținut victorii, în primele două ediții ale Openului Transilvaniei.

Campioane în 2021, Irina Bara și Ekaterina Gorgodze au trecut de primul tur, în prima zi de competiție, iar pe urme le-au urmat Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în aceeași probă.

Intră în turneul individual Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

Seara zilei de luni, 2 februarie, a fost începută de Emma Răducanu și încheiată cu prima victorie a Soranei Cîrstea la Transylvania Open, succes bifat la a treia participare în turneul clujean.

Marți, 3 februarie, vine rândul principalei favorite române la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian de a străluci în sesiunea de seară.

Finala de anul trecut se repetă în primul tur, în acest an

Jaqueline Cristian o întâlnește pe Lucrezia Stefanini, după ora 18:00. În prima parte a zilei, Gabriela Ruse - cea mai bună româncă la Australian Open 2026 - va juca împotriva Rebekăi Masarova din Elveția.

Primul meci al zilei, pe terenul central, va fi tocmai reeditarea finalei Transylvania Open 2025, Potapova și Bronzetti fiind repartizate în mod surprinzător în meci direct, în runda inaugurală.

Ziua se va termina cu un meci de dublu propus de organizatori pe terenul central, în care vor evolua, ca deținătoare de wildcard, româncele Elena Bertea și Briana Szabo.

