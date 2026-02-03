Jaqueline Cristian (35 WTA) a învins-o pe Lucrezia Stefanini (140 WTA), scor 6-2, 2-6, 7-5, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Cu mult mai mari emoții decât a fost așteptat, înainte de începerea meciului, a doua favorită la câștigarea trofeului s-a impus la capătul unei lupte de două ore și douăzeci de minute.

Jaqueline Cristian, meci câștigat „cu inima”, în primul tur la Transylvania Open 2026

Cu două break-uri securizate în primul set, Jaqueline Cristian părea să se îndrepte într-o așteptată victorie în minimum de seturi, dar italianca Stefanini a arătat un tenis mult mai greu de trecut, în manșa a doua.

Tenace și fără a mai pierde gratuit puncte, Stefanini a dus la capăt un set secund fără break suferit, în care a câștigat două game-uri pe serva româncei.

Prima rachetă a țării a strălucit tocmai când presiunea a atins nivelul maxim

Dar prima rachetă a țării a ieșit la rampă atunci când a fost nevoie. Spre finalul setului decisiv, Jaqueline Cristian a servit pentru a rămâne în turneu și a biruit toată presiunea.

S-a descătușat, în mijlocul celei mai mari presiuni posibile, câștigând ultimele trei game-uri ale meciului cu doar două puncte pierdute.

„La final, nu a mai fost vorba despre tenis. Mi-am pus inima în joc și am dat tot ce am avut, mi-am consumat toate energiile. M-ați împins către victorie. V-am simțit energia,” au fost primele cuvinte spuse de Jaqueline Cristian, după încheierea jocului.