Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

Jaqueline CristianTransylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTA
Jaqueline Cristian (35 WTA) a învins-o pe Lucrezia Stefanini (140 WTA), scor 6-2, 2-6, 7-5, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei

Cu mult mai mari emoții decât a fost așteptat, înainte de începerea meciului, a doua favorită la câștigarea trofeului s-a impus la capătul unei lupte de două ore și douăzeci de minute.

Jaqueline Cristian, meci câștigat „cu inima”, în primul tur la Transylvania Open 2026

Cu două break-uri securizate în primul set, Jaqueline Cristian părea să se îndrepte într-o așteptată victorie în minimum de seturi, dar italianca Stefanini a arătat un tenis mult mai greu de trecut, în manșa a doua.

Tenace și fără a mai pierde gratuit puncte, Stefanini a dus la capăt un set secund fără break suferit, în care a câștigat două game-uri pe serva româncei.

Prima rachetă a țării a strălucit tocmai când presiunea a atins nivelul maxim

Dar prima rachetă a țării a ieșit la rampă atunci când a fost nevoie. Spre finalul setului decisiv, Jaqueline Cristian a servit pentru a rămâne în turneu și a biruit toată presiunea.

S-a descătușat, în mijlocul celei mai mari presiuni posibile, câștigând ultimele trei game-uri ale meciului cu doar două puncte pierdute.

„La final, nu a mai fost vorba despre tenis. Mi-am pus inima în joc și am dat tot ce am avut, mi-am consumat toate energiile. M-ați împins către victorie. V-am simțit energia,” au fost primele cuvinte spuse de Jaqueline Cristian, după încheierea jocului.

„Muncim mult, într-o direcție bună.”

„Prioritatea e să rămân sănătoasă. Muncesc mult și într-o direcție bună, alături de echipa mea,” a continuat Jaqueline Cristian.

„Pentru mine, să joc la Cluj înseamnă să joc acasă. E turneul meu de suflet. Mi-a fost foarte dor să joc în fața voastră. Azi mi-ați arătat cât de mult însemnați pentru mine. Vă mulțumesc din tot sufletul și sper să vă țin în picioare cât mai mult săptămâna asta,” a completat românca poziționată cel mai sus în clasamentul WTA, pe locul 35.

Jaqueline Cristian și-a identificat principala calitate: „Sunt o luptătoare.”

Întrebată de Raluca Olaru care crede că este principala sa calitate, Jaqueline Cristian s-a autoevaluat, spunând: „Sunt o luptătoare. În ultima perioadă am muncit ca să cred mai mult în mine pe teren și să mă bazez pe munca pe care o fac zi de zi.

Un alt plus a fost echipa și felul în care ne-am unit. Se văd micile detalii la care am lucrat în ultimele luni. Sper să rămân sănătoasă și să o țin tot așa,” a completat Jaqueline Cristian.

În optimile de finală ale Openului Transilvaniei, Jaqueline Cristian va primi replica ucrainencei Daria Snigur, număr 144 WTA.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în optimile Transylvania Open 2026, miercuri, 4 februarie, în direct la Pro Arena și VOYO!

  • Jaqueline Cristian - Daria Snigur, după ora 15:30
  • Sorana Cîrstea - Tamara Zidansek, după ora 18:00
